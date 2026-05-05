Jadwal dan Prediksi Arsenal vs Atletico Madrid di Semifinal Liga Champions: The Gunners Siap Ukir Sejarah!

JawaPos.com - Arsenal akan melakoni laga krusial melawan Atletico Madrid dalam leg kedua semifinal Liga Champions 2025/2026. The Gunners -julukan Arsenal- siap mengukir sejarah dengan mengakhiri penantian panjang 20 tahun untuk tampil kembali di partai puncak kompetisi paling elite di Eropa.

Arsenal akan bertindak sebagai tuan rumah dan akan menjamu Atletico Madrid di Emirates Stadium, London, Rabu (6/5/2026) pukul 02.00 WIB. Laga tersebut bak laga hidup-mati bagi kedua tim, mengingat keduanya bermain imbang 1-1 pada leg pertama.

Bagi Arsenal, mereka cukup diuntungkan. Pasalnya The Gunners bermain di hadapan pendukungnya sendiri, yang tentunya bakal menyuntik semangat Martin Odegaard dan kawan-kawan.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, bertekad memberikan kado manis kepada suporternya pada laga dini hari nanti. Sebab laga melawan Atletico Madrid adalah momentum terbaik The Gunners untuk kembali mencapai partai final Liga Champions setelah terakhir kali digapai pada 2005/2006.

Kala itu, Arsenal menantang Barcelona di partai final. Namun sayangnya, The Gunners harus gigit jari karena kalah tipis 1-2 dari skuad Blaugrana -julukan Barcelona.

Setelah kurang lebih 20 tahun lamanya, Arsenal punya kans untuk mencapai partai final. Arteta mengklaim, para pemain Arsenal sangat lapar untuk mengakhiri penantian panjang tersebut.

"Kami butuh banyak kerja keras sebagai klub dan tim, setelah 20 tahun berada di posisi ini lagi, kami sangat lapar untuk menang besok dan lolos ke final," ujar Arteta di laman resmi UEFA, dipetik Selasa (5/5/2026).

Meski demikian, Arteta sadar akan ancaman yang bakal diberikan Atletico Madrid. Pelatih berusia 44 tahun itu pun mewanti-wanti anak asuhnya. Dia meminta kepada Martin Odegaard cs untuk tampil percaya diri sejak menit awal.