Bek Tengah John Stones Tinggalkan Manchester City Akhir Musim Ini

JawaPos.com–John Stones dipastikan akan meninggalkan Manchester City akhir musim ini dan tidak memperpanjang kontrak yang habis pada 30 Juni. Pemain yang menjadi andalan di lini belakang tersebut sudah mengucapkan pesan perpisahan.

Melalui sosial media, John Stones membuat sebuah video perpisahan. Dalam video tersebut dia mengatakan bahwa Manchester City adalah rumah sejak menjadi seorang pemuda 22 tahun hingga kini sebagai ayah.

”Ini telah menjadi rumah saya selama 10 tahun terakhir dan akan menjadi rumah saya selama sisa hidup saya. Ini seperti roller coaster dalam banyak hal. Saya datang sebagai seorang anak dan sekarang pergi sebagai seorang pria, menjadi seorang ayah, seorang suami, dan di lapangan menjadi seorang pemain. Saya telah mewujudkan semua impian saya dan meraih semua hal yang ingin saya capai di sini,” kata John Stones di video perpisahannya yang diunggah di Instagram.

Pemain 31 tahun tersebut tidak pernah menyangka bisa menjadi salah satu pemain penting di Manchester City. Selama 10 tahun membela The Citizens, John Stones merasa semua mimpinya telah terwujud.

”Di awal karir saya di sini, saya tidak pernah menyangka akan berada di posisi ini. Pertama, untuk mencapai segalanya, tetapi juga untuk merasakan kasih sayang dan ikatan dengan semua orang. Semua mimpi saya telah terwujud dengan gemilang,” ujar Stones.

Selama 10 tahun, Stones juga hanya bekerjasama dengan Pep Guardiola di Manchester City. Dia merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pelatih asal Spanyol tersebut yang telah membantunya sukses di dunia sepak bola.

”Saya rasa semuanya tidak akan sesukses ini tanpa dia. Saya sangat bersyukur bisa menghabiskan waktu yang lama bersamanya, memenangkan segalanya bersamanya. Saya merasa beruntung dan berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan untuk saya,” ungkap John Stones.

Bergabung sejak 2016, John Stones telah mengoleksi 19 gelar untuk Manchester City. Melansir laman resmi klub, dia sudah memberikan enam gelar Liga Inggris, satu Liga Champions, dua kemenangan Piala FA, lima Piala Carabao, tiga Community Shield, satu Piala Dunia Antarklub FIFA, dan medali juara Piala Super Eropa.