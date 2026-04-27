Jelang Final Piala FA, Eks Bintang Chelsea Joe Cole Sebut Manchester City Sebagai Serigala Jahat

Joe Cole juluki Manchester City sebagai serigala jahat. (@TheBlueDodger/X).
JawaPos.com - Pernyataan menarik datang dari legenda Chelsea Joe Cole yang mengungkapkan bahwa rasa takut menjadi senjata bagi The Blues saat menghadapi Manchester City di final Piala FA. Sebelumnya, Chelsea memastikan tempat di partai puncak setelah menang tipis 1-0 atas Leeds United di semifinal.
Dalam wawancaranya bersama TNT Sports, Cole menyebut Manchester City sebagai ‘serigala jahat’ yang saat ini menjadi tim paling ditakuti di sepak bola Inggris. Meskipun demikian, Cole justru melihat situasi itu yang memacu peningkatan performa para pemain Chelsea. “Manchester City adalah ‘big bad wolves’ saat ini, mereka tim yang harus dikalahkan. Namun, Chelsea selalu bisa tampil di laga besar,” ujar Cole.
Pria berusia 44 tahun itu menambahkan bahwa tidak semua pemain mampu tampil konsisten di setiap pertandingan. Namun, dalam kasus tertentu, tekanan dan rasa takut justru dapat mengeluarkan kemampuan terbaik.
“Beberapa pemain bisa tampil hebat setiap saat, tetapi ada juga yang butuh sedikit rasa takut untuk bangkit. Saya rasa Manchester City akan memberikan itu. Dan dalam satu pertandingan, apa pun bisa terjadi,” lanjutnya.
Chelsea sendiri datang ke final dengan status underdog. Selain performa yang belum stabil di Liga Inggris, mereka juga memiliki catatan buruk saat menghadapi Manchester City. Sejak kemenangan di final Liga Champions 2021, The Blues belum pernah lagi mengalahkan City dalam 13 pertemuan terakhir di semua kompetisi.
Meskipun demikian, Cole tetap optimistis peluang Chelsea belum sepenuhnya tertutup. Cole menilai karakter tim dan pengalaman bermain di laga besar bisa menjadi faktor penentu.
Di sisi lain, pelatih interim Calum McFarlane juga mengakui bahwa menghadapi Manchester City akan menjadi tantangan besar. Namun, McFarlane menekankan pentingnya mentalitas dan karakter dalam pertandingan final. “Kami tahu mereka tim luar biasa dan sedang dalam performa bagus. Tapi ini final dan yang terpenting adalah karakter,” ujar McFarlane.
Final Piala FA yang akan digelar di Wembley pada 16 Mei mendatang diprediksi menjadi ujian sesungguhnya bagi Chelsea. Di kompetisi liga, Chelsea masih tertinggal 10 poin dari posisi kelima yang ditempati Aston Villa dalam perebutan tiket Liga Champions musim depan.
Namun, keberhasilan melaju ke final Piala FA memberikan harapan baru bagi klub untuk menutup musim dengan catatan positif.
