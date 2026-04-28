Drama Liverpool: Penyesalan Steven Gerrard soal Transfer, Dua Bintang Bersinar di Manchester City saat Era Salah Berakhir

Legenda Liverpool, Steven Gerrard. (Dok Liverpool FC)
JawaPos.com- Aktivitas transfer Liverpool FC musim ini menjadi sorotan utama, terutama setelah klub berjuluk The Reds itu dua kali memecahkan rekor transfer Inggris pada musim panas lalu sebagai bagian dari perombakan besar skuad.
Di bawah arahan pelatih Arne Slot, Liverpool terus berada dalam tekanan untuk mempertahankan performa sebagai juara bertahan Premier League sekaligus mengamankan tiket ke Liga Champions.
Kemenangan 3-1 atas Crystal Palace akhir pekan lalu menjadi momen krusial. Hasil tersebut membuat Liverpool menyalip Aston Villa ke posisi empat klasemen, yang secara efektif membuka jalan mereka kembali ke kompetisi elite Eropa musim depan.
Namun, legenda klub Steven Gerrard menilai ada peluang besar yang terlewat dalam bursa transfer Januari lalu. Ia menyesalkan kegagalan Liverpool mendatangkan dua pemain incaran, yakni Marc Guehi dan Antoine Semenyo, yang justru kini bersinar bersama Manchester City.
"Mereka seharusnya bermain untuk Liverpool, jadi itu terasa lebih menyakitkan," ungkap Gerrard.
"Kami sempat dikaitkan dengan dua pemain itu dan mereka bisa membuat perbedaan besar," lanjutnya.
Ia juga menilai harga yang dikeluarkan City tergolong murah untuk kualitas keduanya.
"Dua pemain top. Satu didapat gratis, satu sekitar GBP 60 juta. Di pasar saat ini, itu adalah bargain. Mereka pemain berkualitas, berpengalaman, dan berada di usia emas. Kehadiran mereka membantu City melaju di waktu yang tepat," jelasnya.
Di sisi lain, cerita menarik datang dari mantan kiper Liverpool, Caoimhin Kelleher, yang kini membela Brentford FC. Ia mengaku ingin menggagalkan perpisahan manis Mohamed Salah yang dikabarkan akan meninggalkan Anfield di akhir musim.
