Manchester City Lolos ke Final FA Cup! Krisis Cedera Rodri hingga Gvardiol Jadi Ancaman Serius

JawaPos.com–Manchester City berhasil melaju ke final FA Cup setelah menundukkan Southampton dengan skor 2-1 di Wembley. Namun kemenangan tersebut tidak datang tanpa kekhawatiran besar.

Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol indah Finn Azaz, Manchester City akhirnya bangkit melalui Jeremy Doku dan Nico Gonzalez untuk memastikan langkah mereka tetap hidup dalam perburuan treble domestik musim ini. Namun, di balik kemenangan tersebut, skuad asuhan Pep Guardiola kembali dihantam masalah cedera yang mengkhawatirkan.

Matheus Nunes sempat terjatuh di babak pertama tanpa kontak, memicu kekhawatiran di bangku cadangan. Meski demikian, dia tetap melanjutkan pertandingan hingga peluit akhir.

Situasi lebih serius terjadi pada Rodri. Gelandang andalan City itu masih belum pulih setelah mengalami masalah pangkal paha saat laga melawan Arsenal.

Dia bahkan absen dalam kemenangan di Burnley dan tidak masuk skuad saat semifinal FA Cup, dengan Guardiola mengaku belum mengetahui kapan dia bisa kembali.

”Dia masih belum siap. Kami akan menilai dari hari ke hari,” ungkap Guardiola terkait kondisi Rodri.

Di lini belakang, Ruben Dias juga masih menepi akibat cedera pergelangan kaki sejak awal April. Meski sempat dikabarkan hampir pulih, bek asal Portugal itu belum masuk skuad saat semifinal.

Absennya Dias sedikit tertutupi performa solid duet Marc Guehi dan Abdukodir Khusanov, serta kembalinya John Stones dan Nathan Ake yang menambah opsi di lini pertahanan.