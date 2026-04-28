Menang atas Brentford, Michael Carrick Ingatkan Pemain Manchester United untuk Tidak Berlebihan Merayakan

JawaPos.com–Manchester United tinggal selangkah lagi kembali ke panggung Liga Champions. Kemenangan 2-1 atas Brentford membuat posisi mereka semakin nyaman, hanya butuh dua poin lagi dari empat laga tersisa untuk memastikan tiket ke kompetisi elite Eropa tersebut.

Melansir ESPN, meski situasinya terlihat sangat menjanjikan, Michael Carrick memilih untuk tetap membumi. Alih-alih larut dalam euforia, dia justru mengingatkan para pemainnya agar tidak terlalu cepat puas.

”Kami telah memberi diri kami peluang besar, kami telah menempatkan diri kami pada posisi yang bagus. Ini liga yang sulit, sulit untuk meraih kemenangan. Anda bisa melihatnya di seluruh liga. Untuk mendapatkan jumlah kemenangan yang telah kami raih. Saya pikir para pemain pantas mendapatkan sedikit pujian untuk itu,” ungkap Michael Carrick.

Namun Carrick langsung menegaskan bahwa pencapaian ini belum waktunya dirayakan secara berlebihan. ”Liga Champions adalah satu hal, tetapi itu juga bukan sesuatu yang harus kita rayakan secara berlebihan,” ujar dia.

Bagi Carrick, target United bukan sekadar lolos ke Liga Champions. Dia ingin timnya tetap kompetitif hingga akhir musim dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin.

”Kami ingin finis di posisi atas klasemen liga dan kami ingin bersaing di posisi atas liga serta berusaha mendapatkan lebih banyak poin agar musim kami tidak berakhir ketika hal itu terjadi,” ungkap Michael Carrick.

Pendekatan ini menunjukkan mentalitas yang ingin dibangun Carrick. Bahwa standar klub tidak berhenti hanya pada lolos ke kompetisi besar, tapi juga bagaimana mereka tampil konsisten di level tertinggi.

Kontribusi Casemiro dan Sesko Dalam kemenangan atas Brentford, dua gol United dicetak Casemiro dan Benjamin Sesko. Keduanya kembali menunjukkan peran penting dalam perjalanan tim musim ini.