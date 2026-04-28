Michael Carrick Ungkap Kapan Cunha Akan Kembali Bermain untuk Manchester United

Pemain Manchester United Matheus Cunha. (ig @cunha)
JawaPos.com–Kabar absennya Matheus Cunha sempat bikin deg-degan para fans Manchester United. Penyerang asal Brasil yang lagi on fire itu tiba-tiba tidak masuk skuad, memutus rekor 10 kali starter beruntun di bawah arahan Michael Carrick.
Padahal, peran Cunha belakangan ini sangat krusial. Bahkan di laga sebelumnya, dia jadi pahlawan lewat gol tunggal kemenangan atas Chelsea di Stamford Bridge. Tapi seperti yang sering terjadi di sepak bola, performa apik kadang harus dibayar mahal.
Cunha mengalami masalah setelah laga melawan Chelsea. Dia ditarik keluar di menit ke-81 karena merasakan nyeri otot, yang kemudian dikonfirmasi Carrick sebagai gangguan pada fleksor pinggul.
Baca Juga:Tampil Solid di Lini Belakang Manchester United, Harry Maguire Dapat Pujian dari Jamie Carragher
”Dia hanya mengalami sedikit nyeri pada otot fleksor pinggul setelah pertandingan (melawan Chelsea. Kami kira dia mungkin baik-baik saja, tetapi sayangnya dia tidak bisa datang,” jelas Michael Carrick dilansir dari Caught Offside.
Meski terdengar ringan, keputusan untuk mengistirahatkan Cunha jelas diambil demi menghindari risiko yang lebih besar. Apalagi dengan jadwal padat dan laga penting di depan mata.
Kabar baiknya, kondisi Cunha tidak dianggap serius. Klub cukup optimistis bahwa ini hanya gangguan kecil, bukan cedera jangka panjang.
Bahkan, ada peluang besar Cunha sudah bisa kembali merumput saat Manchester United menghadapi Liverpool di Old Trafford akhir pekan ini. Sebuah kabar yang jelas melegakan, mengingat laga tersebut bisa jadi penentu arah akhir musim United.
Tanpa Cunha, Amad Diallo memang dipercaya mengisi posisi di lini depan saat melawan Brentford. Hasilnya tetap positif tapi kehadiran Cunha jelas memberi dimensi berbeda dalam serangan tim.
Kini fokus beralih ke duel melawan Liverpool. Selain penting untuk posisi di klasemen, laga ini juga jadi panggung pembuktian bagi Carrick yang masih berstatus pelatih sementara.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban