Michael Carrick Ungkap Kapan Cunha Akan Kembali Bermain untuk Manchester United

JawaPos.com–Kabar absennya Matheus Cunha sempat bikin deg-degan para fans Manchester United. Penyerang asal Brasil yang lagi on fire itu tiba-tiba tidak masuk skuad, memutus rekor 10 kali starter beruntun di bawah arahan Michael Carrick.

Padahal, peran Cunha belakangan ini sangat krusial. Bahkan di laga sebelumnya, dia jadi pahlawan lewat gol tunggal kemenangan atas Chelsea di Stamford Bridge. Tapi seperti yang sering terjadi di sepak bola, performa apik kadang harus dibayar mahal.

Cunha mengalami masalah setelah laga melawan Chelsea. Dia ditarik keluar di menit ke-81 karena merasakan nyeri otot, yang kemudian dikonfirmasi Carrick sebagai gangguan pada fleksor pinggul.

”Dia hanya mengalami sedikit nyeri pada otot fleksor pinggul setelah pertandingan (melawan Chelsea. Kami kira dia mungkin baik-baik saja, tetapi sayangnya dia tidak bisa datang,” jelas Michael Carrick dilansir dari Caught Offside.

Meski terdengar ringan, keputusan untuk mengistirahatkan Cunha jelas diambil demi menghindari risiko yang lebih besar. Apalagi dengan jadwal padat dan laga penting di depan mata.

Berpeluang Comeback Lawan Liverpool Kabar baiknya, kondisi Cunha tidak dianggap serius. Klub cukup optimistis bahwa ini hanya gangguan kecil, bukan cedera jangka panjang.

Bahkan, ada peluang besar Cunha sudah bisa kembali merumput saat Manchester United menghadapi Liverpool di Old Trafford akhir pekan ini. Sebuah kabar yang jelas melegakan, mengingat laga tersebut bisa jadi penentu arah akhir musim United.

Tanpa Cunha, Amad Diallo memang dipercaya mengisi posisi di lini depan saat melawan Brentford. Hasilnya tetap positif tapi kehadiran Cunha jelas memberi dimensi berbeda dalam serangan tim.