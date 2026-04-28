Harry Maguire Puji Casemiro dalam Kemenangan Manchester United atas Brentford

JawaPos.com–Manchester United berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Brentford di Old Trafford, hasil yang membuat mereka semakin dekat dengan tiket Liga Champions musim depan.

Gol Manchester United dari Casemiro dan Benjamin Sesko jadi penentu. Sementara tim tamu hanya mampu membalas lewat satu gol di akhir laga.

Di antara sejumlah pemain yang tampil menonjol, nama Casemiro langsung mendapat sorotan khusus. Bukan hanya dari fans, tapi juga dari rekan setimnya sendiri, Harry Maguire.

Baca Juga:Alasan Michael Carrick Ubah Taktik saat Manchester United Kalahkan Brentford

Melansir Man Utd News, Maguire yang juga terlibat dalam proses gol pembuka, mengaku sangat terkesan dengan kualitas Casemiro. Terutama dalam situasi bola mati.

”Saya pikir saya bagus dalam sundulan dan menyerang kotak penalti sampai saya bertemu Casemiro. Waktu reaksinya, agresivitasnya, lompatannya, itu yang terbaik yang pernah saya lihat dan latih,” Harry Maguire.

”Dia sangat klinis. Tanpa golnya, kita tidak akan berada di posisi mana pun di klasemen,” imbuh Harry Maguire.

Baca Juga:Jamie Carragher Yakin Michael Carrick Akan Jadi Pelatih Permanen Manchester United

Pujian tersebut bukan tanpa alasan. Dalam momen gol pertama, Maguire menyundul bola hasil sepak pojok ke area berbahaya, sebelum Casemiro datang dengan timing sempurna untuk menyelesaikannya.

Lebih dari Sekadar Gelandang Bertahan Gol itu jadi bukti bahwa Casemiro bukan cuma pelindung lini belakang. Dia juga punya insting tajam di depan gawang.