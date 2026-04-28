Harry Maguire Puji Casemiro dalam Kemenangan Manchester United atas Brentford

Harry Maguire terkesan dengan kualitas Casemiro. (ig @manutd)
JawaPos.com–Manchester United berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Brentford di Old Trafford, hasil yang membuat mereka semakin dekat dengan tiket Liga Champions musim depan.
Gol Manchester United dari Casemiro dan Benjamin Sesko jadi penentu. Sementara tim tamu hanya mampu membalas lewat satu gol di akhir laga.
Di antara sejumlah pemain yang tampil menonjol, nama Casemiro langsung mendapat sorotan khusus. Bukan hanya dari fans, tapi juga dari rekan setimnya sendiri, Harry Maguire.
Melansir Man Utd News, Maguire yang juga terlibat dalam proses gol pembuka, mengaku sangat terkesan dengan kualitas Casemiro. Terutama dalam situasi bola mati.
”Saya pikir saya bagus dalam sundulan dan menyerang kotak penalti sampai saya bertemu Casemiro. Waktu reaksinya, agresivitasnya, lompatannya, itu yang terbaik yang pernah saya lihat dan latih,” Harry Maguire.
”Dia sangat klinis. Tanpa golnya, kita tidak akan berada di posisi mana pun di klasemen,” imbuh Harry Maguire.
Pujian tersebut bukan tanpa alasan. Dalam momen gol pertama, Maguire menyundul bola hasil sepak pojok ke area berbahaya, sebelum Casemiro datang dengan timing sempurna untuk menyelesaikannya.
Gol itu jadi bukti bahwa Casemiro bukan cuma pelindung lini belakang. Dia juga punya insting tajam di depan gawang.
Dengan total sembilan gol musim ini, kontribusinya di sepertiga akhir lapangan terasa sangat signifikan. Bahkan, bisa dibilang sulit mencari pemain dengan profil serupa di liga saat ini.
