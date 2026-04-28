M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 29 April 2026 | 02.47 WIB

Alasan Michael Carrick Ubah Taktik saat Manchester United Kalahkan Brentford

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (Mirror) - Image

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (Mirror)

JawaPos.com–Manchester United keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 atas Brentford. Tapi di balik hasil itu ada keputusan taktik menarik dari Michael Carrick yang cukup mencuri perhatian.

Menjelang akhir babak pertama, pelatih Manchester United Michael Carrick memutuskan untuk mengubah pendekatan. Dari yang awalnya menggunakan sistem empat bek, beralih ke formasi tiga bek. 

Langkah ini mengingatkan pada era sebelumnya, meski dengan tujuan yang berbeda. Menariknya, perubahan ini bukan reaksi spontan setelah kebobolan atau tekanan besar di babak kedua.

Melansir Manchester Evening News, Carrick justru sudah merencanakannya bahkan sebelum gol kedua tercipta.

”Mungkin lima menit sebelum jeda babak pertama, lima atau enam menit sebelum jeda babak pertama, sebelum gol kedua,” kata Carrick.

”Kami merasa pertahanan kami sedikit terlalu terbuka di beberapa momen, dan kami masih bisa berbahaya, tetapi kami ingin menutup ruang-ruang tertentu dan memiliki kendali lebih dalam permainan serta tetap memberikan ancaman, jadi ini murni taktik,” terang dia.

Dari pernyataan itu, kelihatan jelas kalau Carrick membaca permainan dengan cukup tajam. Meski unggul, dia melihat celah yang bisa dimanfaatkan Brentford dan memilih untuk memperbaikinya sebelum jadi masalah besar.

Perubahan tersebut terbukti efektif. Di babak kedua, United tampil lebih solid dan mampu mengontrol jalannya pertandingan dengan lebih baik.

”Di babak kedua, kami masuk dan benar-benar mengendalikan permainan, tetap menyerang dan terlihat berbahaya. Dan itulah yang dibutuhkan pertandingan saat itu,” tutur Michael Carrick.

