Alasan Michael Carrick Ubah Taktik saat Manchester United Kalahkan Brentford

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (Mirror)
JawaPos.com–Manchester United keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 atas Brentford. Tapi di balik hasil itu ada keputusan taktik menarik dari Michael Carrick yang cukup mencuri perhatian.
Menjelang akhir babak pertama, pelatih Manchester United Michael Carrick memutuskan untuk mengubah pendekatan. Dari yang awalnya menggunakan sistem empat bek, beralih ke formasi tiga bek.
Langkah ini mengingatkan pada era sebelumnya, meski dengan tujuan yang berbeda. Menariknya, perubahan ini bukan reaksi spontan setelah kebobolan atau tekanan besar di babak kedua.
Melansir Manchester Evening News, Carrick justru sudah merencanakannya bahkan sebelum gol kedua tercipta.
”Mungkin lima menit sebelum jeda babak pertama, lima atau enam menit sebelum jeda babak pertama, sebelum gol kedua,” kata Carrick.
”Kami merasa pertahanan kami sedikit terlalu terbuka di beberapa momen, dan kami masih bisa berbahaya, tetapi kami ingin menutup ruang-ruang tertentu dan memiliki kendali lebih dalam permainan serta tetap memberikan ancaman, jadi ini murni taktik,” terang dia.
Dari pernyataan itu, kelihatan jelas kalau Carrick membaca permainan dengan cukup tajam. Meski unggul, dia melihat celah yang bisa dimanfaatkan Brentford dan memilih untuk memperbaikinya sebelum jadi masalah besar.
Perubahan tersebut terbukti efektif. Di babak kedua, United tampil lebih solid dan mampu mengontrol jalannya pertandingan dengan lebih baik.
”Di babak kedua, kami masuk dan benar-benar mengendalikan permainan, tetap menyerang dan terlihat berbahaya. Dan itulah yang dibutuhkan pertandingan saat itu,” tutur Michael Carrick.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban