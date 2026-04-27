Prediksi Manchester United vs Brentford: Duel Krusial Penentu Langkah The Red Devils Lolos ke Liga Champions

JawaPos.com–Persaingan papan atas Premier League 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan-pekan akhir musim. Manchester United akan menghadapi Brentford dalam laga penting yang digelar di Old Trafford, Selasa (28/4) dini hari WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan besar bagi Setan Merah untuk semakin mendekatkan diri ke tiket Liga Champions musim depan. Manchester United saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 58 poin.

Tim asuhan Michael Carrick hanya membutuhkan tambahan beberapa poin lagi untuk mengamankan posisi di zona empat besar. Karena itu, laga melawan Brentford menjadi sangat penting, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Momentum positif juga sedang mengiringi performa Manchester United. Pada pertandingan sebelumnya, mereka berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Chelsea.

Hasil tersebut menjadi suntikan moral yang penting bagi Bruno Fernandes dan rekan-rekannya di tengah ketatnya persaingan akhir musim. Di bawah arahan Michael Carrick, performa Manchester United perlahan menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten.

Dalam 12 pertandingan terakhir Premier League, mereka mampu mencatatkan delapan kemenangan. Catatan itu menjadi bukti bahwa stabilitas permainan mulai kembali ditemukan setelah sempat mengalami periode sulit di awal musim.

Carrick dinilai berhasil menghadirkan keseimbangan dalam permainan tim. Kombinasi lini tengah yang diisi Kobbie Mainoo dan Casemiro membuat Manchester United lebih solid saat bertahan maupun membangun serangan.

Sementara kreativitas Bruno Fernandes masih menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Selain itu, lini depan Manchester United juga mulai tampil lebih tajam. Kehadiran Matheus Cunha memberikan warna baru dalam serangan tim.