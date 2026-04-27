Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 28 April 2026 | 02.59 WIB

Prediksi Manchester United vs Brentford: Duel Krusial Penentu Langkah The Red Devils Lolos ke Liga Champions

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (Dok. Manchester United)

JawaPos.com–Persaingan papan atas Premier League 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan-pekan akhir musim. Manchester United akan menghadapi Brentford dalam laga penting yang digelar di Old Trafford, Selasa (28/4) dini hari WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan besar bagi Setan Merah untuk semakin mendekatkan diri ke tiket Liga Champions musim depan. Manchester United saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 58 poin.

Tim asuhan Michael Carrick hanya membutuhkan tambahan beberapa poin lagi untuk mengamankan posisi di zona empat besar. Karena itu, laga melawan Brentford menjadi sangat penting, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Momentum positif juga sedang mengiringi performa Manchester United. Pada pertandingan sebelumnya, mereka berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Chelsea.

Hasil tersebut menjadi suntikan moral yang penting bagi Bruno Fernandes dan rekan-rekannya di tengah ketatnya persaingan akhir musim. Di bawah arahan Michael Carrick, performa Manchester United perlahan menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten.

Dalam 12 pertandingan terakhir Premier League, mereka mampu mencatatkan delapan kemenangan. Catatan itu menjadi bukti bahwa stabilitas permainan mulai kembali ditemukan setelah sempat mengalami periode sulit di awal musim.

Carrick dinilai berhasil menghadirkan keseimbangan dalam permainan tim. Kombinasi lini tengah yang diisi Kobbie Mainoo dan Casemiro membuat Manchester United lebih solid saat bertahan maupun membangun serangan.

Sementara kreativitas Bruno Fernandes masih menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Selain itu, lini depan Manchester United juga mulai tampil lebih tajam. Kehadiran Matheus Cunha memberikan warna baru dalam serangan tim.

Pemain asal Brasil tersebut beberapa kali menjadi pembeda lewat pergerakan agresif dan kemampuan membuka ruang. Kabar baik datang jelang laga melawan Brentford. Patrick Dorgu dikabarkan sudah pulih dari cedera dan berpeluang kembali tampil.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Arsenal Kembali ke Puncak! Legenda Manchester United Gary Neville Beri Dukungan, Mikel Arteta: Kami Percaya - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Kembali ke Puncak! Legenda Manchester United Gary Neville Beri Dukungan, Mikel Arteta: Kami Percaya

Senin, 27 April 2026 | 23.36 WIB

Prediksi Manchester United vs Brentford FC: Berburu Tiket Eropa di Old Trafford, Bruno Fernandes Kejar Rekor KDB dan Thierry Henry - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Manchester United vs Brentford FC: Berburu Tiket Eropa di Old Trafford, Bruno Fernandes Kejar Rekor KDB dan Thierry Henry

Senin, 27 April 2026 | 23.33 WIB

Manchester United Obral Pemain! Nama-Nama Ini Siap Didepak dari Old Trafford - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester United Obral Pemain! Nama-Nama Ini Siap Didepak dari Old Trafford

Senin, 27 April 2026 | 23.09 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore