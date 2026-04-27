Prediksi Manchester United vs Brentford: Duel Krusial Penentu Langkah The Red Devils Lolos ke Liga Champions

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (Dok. Manchester United)
JawaPos.com–Persaingan papan atas Premier League 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan-pekan akhir musim. Manchester United akan menghadapi Brentford dalam laga penting yang digelar di Old Trafford, Selasa (28/4) dini hari WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan besar bagi Setan Merah untuk semakin mendekatkan diri ke tiket Liga Champions musim depan. Manchester United saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 58 poin.
Tim asuhan Michael Carrick hanya membutuhkan tambahan beberapa poin lagi untuk mengamankan posisi di zona empat besar. Karena itu, laga melawan Brentford menjadi sangat penting, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.
Momentum positif juga sedang mengiringi performa Manchester United. Pada pertandingan sebelumnya, mereka berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Chelsea.
Hasil tersebut menjadi suntikan moral yang penting bagi Bruno Fernandes dan rekan-rekannya di tengah ketatnya persaingan akhir musim. Di bawah arahan Michael Carrick, performa Manchester United perlahan menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten.
Dalam 12 pertandingan terakhir Premier League, mereka mampu mencatatkan delapan kemenangan. Catatan itu menjadi bukti bahwa stabilitas permainan mulai kembali ditemukan setelah sempat mengalami periode sulit di awal musim.
Carrick dinilai berhasil menghadirkan keseimbangan dalam permainan tim. Kombinasi lini tengah yang diisi Kobbie Mainoo dan Casemiro membuat Manchester United lebih solid saat bertahan maupun membangun serangan.
Sementara kreativitas Bruno Fernandes masih menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Selain itu, lini depan Manchester United juga mulai tampil lebih tajam. Kehadiran Matheus Cunha memberikan warna baru dalam serangan tim.
Pemain asal Brasil tersebut beberapa kali menjadi pembeda lewat pergerakan agresif dan kemampuan membuka ruang. Kabar baik datang jelang laga melawan Brentford. Patrick Dorgu dikabarkan sudah pulih dari cedera dan berpeluang kembali tampil.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!