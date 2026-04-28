Jelang Semifinal Liga Champions, Luis Enrique Percaya Diri Sebut PSG Lebih Unggul dari Bayern Munchen

Pelatih Luis Enrique sebut Paris Saint-Germain tim terbaik. (@PSG_inside/X)
JawaPos.com–Pelatih Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique menegaskan kepercayaan diri jelang laga semifinal Liga Champions UEFA melawan Bayern Munchen. Enrique bahkan menyebut tidak ada tim yang lebih baik dari skuadnya saat ini.
PSG yang berstatus juara bertahan akan menjamu Bayern pada leg pertama semifinal di Parc des Princes, Rabu (29/4). Laga itu diprediksi berlangsung sengit mengingat performa impresif kedua tim sepanjang musim.
PSG datang dengan modal kuat setelah meraih delapan kemenangan dari sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi. Selain itu, mereka juga kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan keunggulan enam poin.
Di kancah Eropa, tim asal Paris itu tampil meyakinkan dengan menyingkirkan AS Monaco, Chelsea, dan Liverpool di fase gugur. Meski mengakui kekuatan Bayern, Luis Enrique tetap optimistis dengan performa timnya.
”Ini adalah dua tim terbaik di Eropa. Dari segi konsistensi, Bayern mungkin sedikit di atas karena hanya kalah dua kali. Namun, dari apa yang kami tunjukkan, tidak ada tim yang lebih baik dari kami,” ujar Luis Enrique dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ESPN.
Sang pelatih juga menegaskan bahwa pendekatan menyerang akan menjadi kunci permainan. ”Anda harus lebih banyak menyerang daripada bertahan jika ingin menang. Kami tahu itu tidak mudah, tetapi kami datang bukan untuk bernegosiasi, kami ingin menang,” tambah Luis Enrique.
Di sisi lain, Bayern Munchen juga tidak kalah impresif. Tim asuhan Vincent Kompany datang ke Paris dengan catatan sembilan kemenangan beruntun dan 16 kemenangan dari 17 laga terakhir di semua ajang.
Di Liga Champions musim ini, Bayern memenangkan 11 dari 12 pertandingan. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Arsenal pada November 2025.
Satu nama yang menjadi sorotan Adalah kapten timnas Inggris Harry Kane. Kane tampil luar biasa dengan torehan 53 gol di semua kompetisi, termasuk 12 gol di Liga Champions.
