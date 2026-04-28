Prediksi Susunan Pemain Paris Saint-Germain vs Bayern Munchen: Vitinha Ingin Menang! 

JawaPos.com - Vitinha berharap bisa meraih kemenangan bersama Paris Saint-Germain saat menghadapi Bayern Munchen di semifinal leg pertama Liga Champions. Laga tersebut bakal dimainkan di Parc des Princes, Rabu (29/4) pukul 02.00 WIB.

Gelandang PSG tersebut mengakui bahwa Bayern Munchen merupakan salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Menghadapi tim asal Jerman tersebut akan terasa menyulitkan bagi Vitinha dan dia berharap kemenangan untuk timnya.

"Ya, kami juga sangat gembira! Jelas ada tim-tim sepak bola hebat lainnya saat ini. Kita telah melihat betapa hebatnya Bayern. Saya bahkan akan mengatakan mereka adalah tim terbaik di Eropa tahun ini, bersama kami, berdasarkan penampilan dan hasil yang telah mereka raih," kata Vitinha yang dikutip laman resmi PSG, Selasa (28/4).

"Ini akan menjadi pertandingan dua leg yang menarik bagi semua orang, tetapi juga dua pertandingan yang sangat sulit. Ini adalah jenis pertandingan yang ingin Anda mainkan di Liga Champions, dan saya berharap kami berhasil mencapai final," lanjut Vitinha.

Menjalani leg pertama di Parc des Princes akan terasa istimewa bagi Vitinha. Sebab, atmosfernya serta dukungan para suporter menjadi tambahan semangat bagi PSG untuk memenangkan laga.

"Sungguh ajaib! Di malam Liga Champions, atmosfernya – yang sudah luar biasa untuk pertandingan lain – berada di level yang benar-benar baru. Ada sesuatu di udara yang membuat atmosfernya menjadi sesuatu yang istimewa, yang menyatukan para pemain dan penggemar," terang Vitinha.

Baca Juga:Update Cedera Jelang Duel Panas Arsenal vs Atletico di Liga Champions

"Sangat positif untuk merasakan energi itu. Kita bahkan tidak perlu memintanya, karena kita tahu kita akan merasakannya. Itu sangat membantu kita dalam pertandingan kandang ini dan saya yakin itu akan membantu kita lagi di pertandingan berikutnya," pungkas pemain 26 tahun tersebut.

PSG sempat mengalami kekalahan saat bertemu Bayern Munchen di babak grup. Menariknya, laga tersebut dimainkan di Parc des Princes dan tim tamu berhasil meraih kemenangan berkat brace Luis Diaz.