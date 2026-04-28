Prediksi PSG vs Bayern Munchen, Duel Dua Tim Calon Juara di Semifinal Liga Champions

JawaPos.com–Laga leg pertama semifinal UEFA Champions League (UCL) mempertemukan PSG vs Bayern Munchen. Pertandingan bakal digelar di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis.

PSG dan Bayern Munchen menjadi dua tim unggulan pada edisi Liga Champions kali ini. PSG sebagai juara bertahan tentu ditempatkan menjadi favorit juara. Sementara Munchen sebagai penguasa Bundesliga, kembali tampil sangat dominan termasuk di Liga Champions.

Bermain sebagai tuan rumah pada leg pertama liga champions, kemenangan kontra Bayern Munchen dengan skor meyakinkan tentu menjadi target utama PSG. Dilansir dari Transfermarkt, gelandang jangkar andalan Vitinha diprediksi bakal absen karena menderita cedera tumit.

Seluruh pemain PSG dalam kondisi siap tempur. Anak asuh Luis Enrique melaju ke semifinal berkat kemenangan agregat 4-0 atas Liverpool. Hasil tersebut membuat PSG secara back to back mampu lolos ke empat besar UCL.

Sementara itu Bayern Munchen sudah mulai mengalihkan 100 persen fokus ke babak semifinal ini. Pasalnya, gelar Bundesliga 2025/2026 sudah resmi diraih pada pekan lalu.

Di laga terbaru akhir pekan kemarin, skuad utama diistirahatkan Vincent Kompany saat bertemu Mainz 05. Namun ketertinggalan tiga gol pada babak pertama, membuat nama-nama inti seperti Michael Olise dan Harry Kane terpaksa dimainkan. Skor akhir pun berpihak kepada Bayern dengan kemenangan 4-3.

Pada fase reguler Liga Champions musim ini, kedua tim sempat bertemu di tempat yang sama. Kala itu PSG harus takluk 1-2 dari sang tamu.

Prediksi PSG vs Bayern Munchen Kondisi kedua tim yang sedang dalam performa apik dan stabil membuat laga diprediksi akan berlangsung ketat. Namun permainan terbuka yang diperagakan PSG dan Bayern Munchen selama ini dapat membuat pertandingan menghasilkan skor banyak.