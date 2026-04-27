Arsenal Kembali ke Puncak! Legenda Manchester United Gary Neville Beri Dukungan, Mikel Arteta: Kami Percaya

JawaPos.com — Arsenal sukses menggusur Manchester City dari puncak klasemen di matchweek ke-34, kemarin WIB (26/4). The Gunners, julukan Arsenal, menang 1-0 atas Newcastle United di Emirates Stadium, London.

Meski begitu, Arsenal masih tetap menjalani satu laga lebih banyak apabila dibandingkan The CItyzens, julukan City. Sehingga, masih ada kemungkinan klub London Utara tersebut tergusur dari puncak klasemen.

Mantan fullback Manchester United yang kini jadi pandit Sky Sports, Gary Neville, menyebut harusnya Arsenal bukan hanya memburu tiga angka. Tapi juga memburu banyak gol.

Faktanya, sejak mengalahkan Bayer Leverkusen dalam second leg 16 Besar Liga Champions, 18 Maret lalu, Arsenal maksimal hanya bisa mencetak sebiji gol per laga.

’’Gol itu berasal dari bola mati. Tetapi aku tidak habis pikir dengan peluang gol lainnya yang mereka ciptakan dari permainan terbuka,’’ sebut Neville, dalam ulasannya.

Memenangi laga dengan gol besar akan membantu Arsenal menggeser City dari puncak klasemen. Saat poin City dan Arsenal sama persis, City yang bakal duduk di puncak karena mencetak gol lebih banyak.

Dilansir dari laman resmi klub tactician Arsenal Mikel Arteta menyebut dia sudah berusaha melakukan pendekatan taktik yang lebih menyerang. Terlebih setelah laga lawan kontra City.