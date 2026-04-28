Atletico Madrid Dihantui Cedera, Julian Alvarez Diragukan Tampil Lawan Arsenal

JawaPos.com - Persiapan Atletico Madrid jelang laga besar kontra Arsenal di semifinal Liga Champions jauh dari kata ideal. Bukan cuma soal taktik atau strategi, tapi juga soal kondisi skuad yang mulai “rontok” di momen paling krusial musim ini.

Melansir MARCA, kabar terbarunya, Julian Alvarez diragukan tampil di leg pertama yang akan digelar di Riyadh Air Metropolitano. Situasi ini jelas bikin Diego Simeone harus putar otak lebih keras.

Awalnya, Alvarez memang tidak dimainkan saat Atletico menghadapi Athletic Club akhir pekan lalu. Banyak yang mengira itu hanya rotasi biasa. Tapi ternyata, ada cerita lain di balik keputusan tersebut.

Striker asal Argentina itu dilaporkan mengalami ketidaknyamanan fisik. Tim medis sebenarnya berharap kondisinya cukup fit untuk tampil, apalagi ia sudah absen sekitar 11 hari sejak terakhir bermain di final Copa del Rey melawan Real Sociedad. Namun, demi menghindari risiko yang lebih besar, Atletico memilih untuk “menyimpannya”.

Langkah itu masuk akal, target utamanya jelas Arsenal. Tapi sekarang, justru muncul tanda tanya besar: apakah Alvarez benar-benar siap?

Secara internal, Atletico masih optimistis sang pemain bisa masuk dalam starting XI. Namun semuanya bergantung pada perkembangan kondisinya dalam beberapa hari ke depan. Dengan kata lain, ini masih 50:50.

Yang bikin situasi makin rumit, Alvarez bukan satu-satunya masalah. Pablo Barrios sudah dipastikan absen akibat cedera hamstring, sementara beberapa pemain lain seperti Ademola Lookman dan Alexander Sorloth juga dilaporkan belum sepenuhnya fit sejak final Copa del Rey.

Kondisi ini membuat persiapan Atletico terasa kurang mulus. Padahal, menghadapi Arsenal di fase semifinal jelas butuh kekuatan penuh.