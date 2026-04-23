Arsenal Incar Julian Alvarez dan Siap Jual Kai Havertz dan Gabriel Jesus untuk Penuhi Dana Transfer Besar

JawaPos.com - Arsenal dikabarkan siap menjual Kai Havertz dan Gabriel Jesus pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman The Hard Tackle pada Kamis (23/4), Langkah ini dilakukan untuk mendanai perekrutan Julian Alvarez dari Atletico Madrid.

Klub London tersebut ingin memperkuat lini serang dengan mendatangkan penyerang baru.

Arsenal disebut menjadikan Alvarez sebagai target utama dalam upaya meningkatkan daya gedor tim.

Penyerang berusia 26 tahun itu dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim. Untuk mewujudkan transfer tersebut, Arsenal siap melepas dua pemainnya.

Alvarez bergabung dengan Atletico Madrid dari Manchester City pada Agustus 2024. Sejak saat itu, ia berkembang menjadi salah satu pemain penting bagi timnya. Meski belum tampil maksimal musim ini, kontribusinya tetap signifikan.

Pada musim 2025/2026, Alvarez mencatatkan 18 gol dan sembilan assist dari 46 pertandingan. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi performanya di berbagai kompetisi. Hal ini membuatnya menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa.

Selain Arsenal, klub seperti Chelsea dan Barcelona juga tertarik mendatangkan Alvarez. Bahkan, Paris Saint-Germain turut memantau situasi pemain tersebut. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya diperkirakan akan berlangsung ketat.

Atletico Madrid dikabarkan mematok harga sekitar 120 juta euro untuk melepas Alvarez. Nilai tersebut mencerminkan pentingnya peran sang pemain dalam tim. Meski mahal, Arsenal tetap berupaya mencari solusi untuk memenuhi tuntutan tersebut.