Lebih Mahal dari Griezmann, Atletico Madrid Pasang Harga Selangit untuk Julian Alvarez

JawaPos.com - Bursa transfer musim panas belum benar-benar dibuka, tapi tensinya sudah mulai terasa terutama di Spanyol. Barcelona kini dihadapkan pada misi besar: mencari striker baru untuk masa depan, seiring rencana melepas Robert Lewandowski.
Salah satu nama yang paling santer dikaitkan adalah Julian Alvarez. Penyerang asal Argentina itu dianggap sebagai kandidat ideal untuk mengisi lini depan Blaugrana dalam jangka panjang. Namun, jalan menuju kesepakatan tampaknya jauh dari kata mudah.
Ketertarikan Barcelona terhadap Alvarez bukan hal baru. Mereka sudah memantau sang pemain cukup lama, tetapi hingga kini belum ada titik terang dalam negosiasi dengan Atletico Madrid. Masalah utamanya? Harga.
Melansir akun X Ben Jacobs, menurut laporan terbaru, Atletico tidak berniat melepas Alvarez dengan mudah. Bahkan, mereka disebut sengaja memasang banderol tinggi.
Los Colchoneros menilai Alvarez lebih tinggi dibandingkan nilai Antoine Griezmann saat pindah ke Barcelona pada 2019. Sebagai pengingat, Griezmann kala itu ditebus dengan angka fantastis €120 juta saat berada di puncak performanya.
Transfer Griezmann ke Barcelona sendiri bukan tanpa cerita. Alih-alih jadi solusi jangka panjang, kepindahan itu justru berujung kurang mulus. Masalah finansial hingga performa yang tak sesuai ekspektasi membuat sang pemain akhirnya kembali ke Atletico.
Situasi ini sedikit banyak menjadi bayangan bagi Barcelona. Mereka tentu tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, apalagi dengan angka transfer yang kembali menyentuh level ekstrem.
Di sisi lain, Barcelona sebenarnya berharap bisa mengamankan Alvarez dengan harga di kisaran €100 juta. Tapi dengan sikap keras Atletico, angka tersebut tampaknya masih jauh dari kata cukup.
Negosiasi pun berjalan alot. Direktur olahraga Barcelona, Deco, bahkan dilaporkan sudah beberapa kali bertemu dengan pihak Alvarez. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang benar-benar mendekati.
