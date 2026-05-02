Risma Azzah Fatin
Minggu, 3 Mei 2026 | 06.28 WIB

Barcelona Lirik João Pedro sebagai Alternatif di Tengah Ketidakpastian Transfer Julián Álvarez

Joao Pedro (Bein Sports)

JawaPos.com – Barcelona terus berupaya memperkuat lini serang dengan membidik sejumlah pemain top Eropa.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (2/5), Diketahui bahwa salah satu target utama Barcelona adalah Julián Álvarez, yang dinilai sesuai dengan kebutuhan tim.

Namun, proses transfer tersebut menghadapi berbagai hambatan yang membuat peluangnya semakin tidak pasti.

Tingginya biaya transfer serta sikap klub pemilik yang enggan bernegosiasi menjadi kendala utama.

Situasi tersebut memaksa Barcelona untuk menyiapkan alternatif yang realistis. Dalam kondisi ini, nama João Pedro mulai mencuat sebagai opsi yang serius.

João Pedro saat ini menjadi perhatian karena performanya yang impresif bersama klubnya. Ia mampu menunjukkan kontribusi signifikan dalam mencetak gol dan menciptakan peluang. Kemampuannya tersebut membuatnya dinilai layak menjadi solusi bagi kebutuhan Barcelona.

Selain produktivitas, fleksibilitas João Pedro menjadi nilai tambah yang penting. Ia dapat bermain di berbagai posisi di lini depan sesuai kebutuhan taktik tim. 

Hal ini dianggap sejalan dengan pendekatan permainan yang ingin diterapkan oleh pelatih Barcelona.

Meski demikian, upaya mendatangkan João Pedro juga tidak lepas dari kendala. Faktor finansial kembali menjadi tantangan utama bagi Barcelona dalam melakukan negosiasi. Nilai transfer yang tinggi berpotensi menyulitkan realisasi kesepakatan.

Di sisi lain, kondisi keuangan klub pemilik João Pedro dapat membuka peluang tersendiri. Kemungkinan adanya penjualan pemain untuk menyeimbangkan keuangan dapat dimanfaatkan oleh Barcelona. Namun, situasi ini tetap bergantung pada dinamika pasar transfer yang terus berubah.

Editor: Hanny Suwindari
