Klasemen Liga Spanyol: Barcelona di Puncak, Sevilla Terancam Degradasi

JawaPos.com–Barcelona kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol atau La Liga 2025/2026 setelah melanjutkan tren kemenangan dengan membungkam Getafe 2-0 pada pekan ke-33.

Berdasar laporan klasemen sementara dalam laman resmi La Liga seperti dilansir dari Antara, Barcelona memimpin klasemen dengan mengoleksi 85 poin. Mereka unggul 11 poin atas pesaing terdekat Real Madrid.

Kemenangan atas Getafe semakin mempertegas dominasi tim asuhan Hansi Flick dalam perburuan gelar musim ini. Dengan hanya menyisakan beberapa pertandingan, Barcelona berada di posisi sangat ideal untuk mengamankan trofi La Liga apabila mampu menjaga konsistensi pada laga-laga tersisa.

Sementara itu, Real Madrid gagal memangkas jarak setelah hanya bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Real Betis. Hasil tersebut membuat Los Blancos tetap bertahan di posisi kedua dengan 74 poin dan semakin tertinggal dari rival abadinya.

Di posisi ketiga, Villarreal terus menjaga asa finis di zona Liga Champions setelah meraih kemenangan penting 2-1 atas Celta Vigo. Tambahan tiga poin membuat Villarreal memperkuat posisinya di papan atas.

Sementara itu, Atletico Madrid membayangi di peringkat keempat dengan 60 poin usai menang dramatis 3-2 atas Athletic Club. Atletico masih cukup nyaman dalam persaingan menuju tiket Liga Champions karena unggul 10 poin atas Real Betis di posisi kelima yang mengoleksi 50 poin.

Sementara itu, persaingan memanas terjadi di papan bawah. Sevilla kini berada dalam ancaman serius degradasi setelah menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas Osasuna yang membuat mereka tertahan di posisi ke-18 dengan 34 poin.

Hasil tersebut membuat Sevilla gagal memanfaatkan peluang keluar dari zona merah. Klub yang dalam beberapa musim terakhir dikenal sebagai kekuatan tradisional La Liga itu kini justru terjebak dalam persaingan menghindari degradasi. Sevilla juga gagal menggeser Mallorca yang tertahan di posisi ke-17 dengan 35 poin setelah kalah 1-2 dari Alaves.