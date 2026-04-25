Music Bank akan hadir di Barcelona, Park Bo Gum Sebagai MC?

Park Bo Gum. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Karirnya makin bersinar, aktor Park Bo Gum kabarnya akan menjadi pembawa acara di Music Bank di Barcelona
Dilansir dari Soompi, Sabtu (25/4), hal ini pun semakin membuktikan bahwa popularitasnya tak lekang oleh waktu dan selalu menjadi pusat perhatian.
Pada 24 April, acara tersebut mengumumkan MC dan jajaran penampil untuk acara spesial mendatangnya, Music Bank di Barcelona.
Rencananya acara tersebut akan dihadiri oleh bintang tamu bersinar seperti ENHYPEN, ATEEZ, CORTIS, NCT WISH, ALPHA DRIVE ONE, NMIXX, dan xikers.
Telah ditunggu, acara ini akan berlangsung pada 12 September 2026, tepatnya di Estadi Olímpic Lluís Companys.
Nantinya penjualan tiket pra-pemesanan akan dimulai pada 5 Mei pukul 12 siang CEST, diikuti oleh pembukaan penjualan umum pada 6 Mei pukul 12 siang CEST.
Nama Park Bo Gum telah menjadi perbincangan hangat di dunia hiburan Korea, berkat bakat luar biasanya, ia mampu menarik perhatian.
Aktor, penyanyi, dan musisi itu juga beberapa kali menerima penghargaan termasuk dua Penghargaan Seni Baeksang .
Jadi perbincangan hangat, Park Bo Gum memikat penonton di seluruh dunia dalam When Life Gives You Tangerines di Netflix.
Aktingnya diakui penggemar, terutama saat beradu akting dengan Musisi sekaligus aktris cantik IU di drama tersebut.
