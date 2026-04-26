M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 26 April 2026 | 19.18 WIB

Arda Guler Pernah Tolak Dortmund Demi Real Madrid, Kini Harus Buktikan Pilihannya

Gelandang muda Real Madrid asal Turki Arda Guler menolak tawaran Dortmund demi Real Madrid. (ig @ardaguler) - Image

Gelandang muda Real Madrid asal Turki Arda Guler menolak tawaran Dortmund demi Real Madrid. (ig @ardaguler)

JawaPos.com–Arda Guler mungkin sempat kesulitan menembus tim utama Real Madrid, tapi satu hal yang nggak pernah diragukan yakni keyakinannya sejak awal. 

Bahkan ketika kesempatan datang dari klub lain, termasuk Borussia Dortmund, gelandang muda asal Turki itu tetap kukuh dengan pilihannya. Dan ternyata, keputusan itu bukan kebetulan.

Melansir Sport, ketertarikan Dortmund terhadap Güler bukan sekadar rumor. Mantan pelatih mereka, Nuri Sahin, secara terbuka mengakui bahwa ia sangat ingin membawa sang playmaker ke Bundesliga.

”Saya sangat ingin Arda datang ke Dortmund,” ujar Sahin.

Sebagai sesama orang Turki, Sahin sudah mengikuti perkembangan Guler sejak masih bersinar di Fenerbahce. Dia melihat potensi besar yang bisa diasah di Dortmund, klub yang memang terkenal jago mengembangkan pemain muda. Tapi Guler punya rencana sendiri.

”Apa pun yang terjadi, saya akan mendapatkan kaus ini,” kata dia, merujuk pada seragam Real Madrid.

Jawaban yang simpel, tapi penuh makna. Dari situ sudah kelihatan: ini bukan soal menit bermain, tapi soal mimpi.

Setelah resmi bergabung dengan Real Madrid pada 2023, perjalanan Guler memang tidak langsung mulus. Persaingan di lini tengah Los Blancos terkenal brutal, dan sebagai pemain muda, dia harus sabar menunggu kesempatan.

Meski begitu, dia tetap berhasil mencatatkan lebih dari 100 penampilan, angka yang menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pelengkap skuad. Namun, musim depan bakal jadi fase krusial.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
