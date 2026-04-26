M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 26 April 2026 | 18.57 WIB

Jurnalis Spanyol Marah atas Kontroversi Wasit yang Warnai Laga Real Madrid vs Real Betis

Ilustrasi: Laga Real Madrid vs Real Betis. (Istimewa)

JawaPos.com - Hasil imbang dramatis antara Real Madrid melawan Real Betis bukan cuma menyisakan cerita di lapangan tapi juga memantik emosi panas di luar garis putih. Kali ini, sorotan tajam datang dari media Spanyol yang merasa keputusan wasit sudah melewati batas wajar.

Momen paling kontroversial terjadi di masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-93. Gol penyama kedudukan Betis lahir dari situasi yang dianggap kubu Madrid sebagai pelanggaran yang seharusnya berujung penalti.

Bukannya mendapat keuntungan, Madrid justru harus menerima kenyataan pahit: skor berubah dan poin melayang. Insiden ini langsung naik level jadi salah satu perdebatan paling panas musim ini.

Melansir akun X El Chiringuito TV, salah satu reaksi paling keras datang dari jurnalis Jose Luis Sanchez dalam siaran langsung. Emosi jelas tidak terbendung saat ia membedah keputusan tersebut dan dampaknya terhadap pertandingan.

"Mereka semua seharusnya menuntut wasit. Wasitlah yang menentukan hasil pertandingan ini di Las Rozas."

“Sekali lagi, mereka memutuskan pertandingan ini di Las Rozas. Betis bermain imbang dalam pertandingan ini di Las Rozas,” Sanchez memulai.

Nada frustrasi itu kemudian berubah jadi kritik yang lebih tajam. Ia bahkan mempertanyakan kredibilitas kompetisi secara keseluruhan.

“Saya harap mereka keluar dari persidangan dan membuat seluruh sepak bola Spanyol malu. Ini memalukan. Ini sudah menjadi aib bagi kompetisi ini.”

Menurut Sanchez, kejadian ini bukan sekadar insiden tunggal. Ia melihatnya sebagai bagian dari pola berulang yang terus merugikan Madrid dari musim ke musim.

Editor: Banu Adikara
