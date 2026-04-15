Eberechi Eze Tekad Wujudkan Mimpi jadi Juara Liga Champions Bersama Arsenal

JawaPos.com - Pemain Arsenal Eberechi Eze ingin mewujudkan mimpi masa kecilnya untuk menjuarai Liga Champions bersama The Gunners, dikutip dari ANTARA.

Eze tumbuh besar dengan menonton Liga Champions, khususnya melihat perjalanan Arsenal pada 2006 yang melaju hingga final, menyingkirkan tim-tim seperti Real Madrid dan Juventus.

Ia pun ingin membawa timnya mengulangi perjalanan timnya seperti 20 tahun lalu, untuk mencapai final, dan kemudian memenangkannya.

“Liga Champions itu spesial. Sejak kecil, menontonnya di TV dan bermimpi bermain di kompetisi ini, menjadikannya sebagai tujuan sejak usia muda. Ini sesuatu yang sangat spesial dan tidak saya anggap remeh," kata Eze, dikutip dari laman resmi Arsenal, Rabu.

"Berada di posisi di mana kami bisa memenangkan kompetisi ini dan memiliki peluang nyata, bagi saya itu hal yang paling spesial. Saya bersyukur kepada Tuhan atas hal itu," tambah dia.

Arsenal akan melakoni laga leg kedua babak perempat final melawan Sporting CP di Stadion Emirates, Kamis (16/4) pukul 02.00 WIB, dengan bekal positif karena memenangkan leg pertama dengan skor 1-0.

Jika lolos ke semifinal, The Gunners akan mencapai babak empat besar Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun setelah musim lalu, saat mereka disingkirkan Paris Saint-Germain yang kemudian keluar sebagai juara.

“Itulah mentalitasnya, dan mereka (skuad Arsenal 2006) punya itu. Kami juga memilikinya sekarang, dan itu spesial untuk menjadi bagian darinya, dan tentu saja sesuatu yang menjadi bahan mimpi,” kata pemain 27 tahun tersebut.