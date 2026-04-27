Mimpi Juara Arsenal Terancam! Havertz dan Eze Tumbang, Krisis Cedera Hantui Jelang Semifinal Liga Champions

JawaPos.com - Arsenal mendapat pukulan telak di momen krusial perburuan gelar setelah dua pemain penting, Kai Havertz dan Eberechi Eze, mengalami cedera dalam kemenangan atas Newcastle United di ajang Premier League.

Havertz lebih dulu harus meninggalkan lapangan pada menit ke-33 setelah terjatuh tanpa kontak dengan pemain lawan. Gelandang serang asal Jerman itu terlihat memegangi bagian paha atasnya.

Meski sempat mendapat perawatan di lapangan, ia akhirnya berjalan tertatih didampingi tim medis sebelum langsung masuk ke ruang ganti.

Sebelum cedera, Havertz sempat berkontribusi besar dengan memberikan assist untuk gol pembuka yang dicetak Eze pada menit kesembilan di Emirates Stadium. Perannya kemudian digantikan oleh Viktor Gyokeres.

Namun, masalah Arsenal tak berhenti di situ. Memasuki babak kedua, Eze yang tampil gemilang dengan golnya juga mengalami cedera dan harus ditarik keluar. Ia digantikan oleh Gabriel Martinelli setelah terlihat kesakitan akibat masalah otot.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengonfirmasi bahwa kedua pemain mengalami cedera otot dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi ini menjadi perhatian serius jelang laga penting menghadapi Atletico Madrid pada leg pertama semifinal UEFA Champions League.

Havertz sendiri tampak sangat kecewa saat meninggalkan lapangan. Cedera ini menambah daftar panjang masalah fisik yang ia alami musim ini, termasuk cedera lutut serius yang sempat membuatnya absen hingga 32 pertandingan sejak awal musim.

Di sisi lain, Arsenal sebenarnya mendapat kabar baik dengan kembalinya Bukayo Saka ke dalam skuad setelah pulih dari cedera, meski ia memulai laga dari bangku cadangan.