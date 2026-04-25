Darurat Bek Kanan! Liverpool Siap Meledak di Bursa Transfer, Denzel Dumfries Jadi Target Panas

Denzel Dumfries jadi incaran Liverpool. (roushingthecop)
JawaPos.com–Liverpool dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah serius untuk memperkuat sektor bek kanan. Performa Conor Bradley dan Jeremie Frimpong dinilai belum konsisten sepanjang musim ini.
Situasi semakin mendesak menyusul badai cedera yang memaksa The Reds mencari alternatif baru di posisi tersebut. Nama Denzel Dumfries kembali mencuat sebagai target potensial.
Bek sayap asal Belanda itu sebenarnya sudah sempat masuk radar Liverpool pada bursa transfer Januari lalu. Namun, upaya pendekatan yang dilakukan saat itu tidak membuahkan hasil.
Menurut laporan terbaru dari jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, Liverpool sempat menjajaki kemungkinan merekrut Dumfries dengan status pinjaman. Sayangnya, Inter Milan langsung menutup pintu untuk opsi tersebut.
Selain karena sang pemain sedang mengalami cedera, Inter juga tidak bersedia melepasnya, bahkan untuk kesepakatan sementara. Meski begitu, minat Liverpool ternyata belum padam.
Romano mengungkapkan bahwa Dumfries masih menjadi salah satu nama yang terus dipantau menjelang bursa transfer musim panas. Hal ini semakin menarik karena sang pemain memiliki klausul rilis yang akan aktif dalam waktu terbatas di musim panas nanti.
”Denzel Dumfries adalah topik panas untuk musim panas, dan ini perlu terus dipantau,” ungkap Romano.
”Klausul rilisnya akan aktif, yang membuka peluang di pasar transfer. Liverpool adalah salah satu tim yang harus diperhatikan karena mereka sudah tertarik sejak Januari,” lanjut Romano.
Romano juga menambahkan bahwa pelatih Liverpool Arne Slot diketahui sangat mengagumi kualitas Dumfries. Hubungan positif ini bisa menjadi faktor penting jika The Reds memutuskan untuk benar-benar mengajukan tawaran resmi.
