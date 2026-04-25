Jadwal Liverpool vs Crystal Palace Hari Ini: Prediksi Skor, Line Up, dan Peluang Kejutan di Premier League!

Prediksi pertandingan Liverpool vs Crystal Palace di Premier League. (Khelnow)
JawaPos.com- Liverpool FC bersiap menghadapi ujian penting saat menjamu Crystal Palace pada pekan ke-34 Premier League musim 2025/2026. Laga yang diprediksi berlangsung sengit ini akan digelar di Anfield, Sabtu (25/4) pukul 21.00 WIB.
The Reds datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Everton dalam derby Merseyside. Gol penentu di menit akhir menjadi bukti ketangguhan mental tim asuhan Arne Slot. Kemenangan tersebut sekaligus menjaga asa Liverpool untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.
Bermain di kandang sendiri, Liverpool tentu ingin memanfaatkan dukungan publik Anfield untuk kembali meraih tiga poin. Saat ini mereka berada di posisi kelima klasemen sementara, dan kemenangan menjadi harga mati demi menjaga peluang finis di zona empat besar.
Namun, Crystal Palace bukan lawan yang bisa diremehkan. Tim berjuluk The Eagles itu menunjukkan performa cukup solid dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat menahan imbang West Ham United tanpa gol. Pasukan Oliver Glasner dipastikan akan memberikan perlawanan sengit meski bermain tandang.
Secara klasemen, Crystal Palace saat ini menempati posisi ke-13 dengan 11 kemenangan dari 32 pertandingan. Meski tidak diunggulkan, mereka berpotensi menjadi batu sandungan bagi tuan rumah.
Dari sisi pemain, Mohamed Salah kembali menjadi andalan Liverpool. Penyerang asal Mesir itu sedang dalam performa impresif setelah mencetak gol dalam dua laga beruntun, termasuk gol krusial ke gawang Everton. Sejauh musim ini, Salah telah mengoleksi tujuh gol dan enam assist dari 24 penampilan liga.
Di kubu tim tamu, Jean-Philippe Mateta menjadi tumpuan di lini depan. Striker berusia 28 tahun tersebut sudah mencetak 10 gol musim ini dan diharapkan mampu merepotkan lini pertahanan Liverpool.
Meski demikian, kedua tim juga dibayangi sejumlah masalah cedera. Liverpool dipastikan kehilangan beberapa pemain seperti Hugo Ekitike, Wataru Endo, dan Conor Bradley. Sementara kondisi Alisson Becker dan Joe Gomez masih diragukan.
Crystal Palace juga tidak dalam kondisi terbaik setelah harus kehilangan Adam Wharton, Edward Nketiah, dan Evann Guessand akibat cedera. Selain itu, Cheick Doucoure juga berpotensi absen karena masalah kebugaran.
