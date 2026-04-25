Prediksi Manchester City vs Southampton FC: Menggelora Demi Double Winner, Pep Guardiola Siapkan Tijjani Reijnders

JawaPos.com – Manchester City bukan hanya menggelora dalam memburu juara Premier League. Klub berjuluk The Citizens itu mengusung spirit serupa saat lawan Southampton FC dalam semifinal Piala FA di Stadion Wembey, London, malam nanti (siaran langsung Vidio pukul 23.15 WIB).

Mengalahkan Soton –sebutan Southampton FC– berarti memberi jalan bagi Bernardo Silva dkk tampil dalam final kedua di musim ini. City sudah mengalahkan Arsenal 2-0 dalam final Piala Liga (EFL Cup/Carabao Cup) di Wembley pada 22 Maret lalu.

Dengan melangkah ke final, The Citizens bisa meneruskan sukses selalu menembus Piala FA sejak 2022–2023 atau empat musim beruntun.

”Setelah mencapai semifinal, Piala FA menjadi ajang yang harus bisa kami menangkan. Jika kami gagal, maka di situlah kami akan jadi bahan perbincangan,” kata kiper City James Trafford seperti dilansir dari BBC.

Lawan Soton menjadi laga ketiga City dalam enam hari setelah kontra Arsenal (19/4) dan Burnley FC (23/4). Artinya, tactician City Pep Guardiola bisa memberikan kesempatan kepada penghuni bangku cadangan dalam dua laga sebelumnya. Selain Trafford, juga gelandang Tijjani Reijnders, winger Savinho, dan wide attacker Omar Marmoush.

Soton yang main di Championship (kompetisi kasta kedua Inggris) dalam tren positif. Mereka tidak terkalahkan dalam 17 laga Championship terakhir dan mengeliminasi Arsenal di perempat final Piala FA awal bulan ini (5/4).

Prediksi Susunan Pemain

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): 1-Trafford (g); 27-Nunes, 45-Khusanov, 15-Guehi, 33-O’Reilly; 16-Rodri; 26-Savinho, 20-Bernardo (c), 4-Reijnders, 7-Marmoush; 9-Haaland

Pelatih: Pep Guardiola