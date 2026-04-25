Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Sabtu, 25 April 2026 | 15.16 WIB

Prediksi Manchester City vs Southampton FC: Menggelora Demi Double Winner, Pep Guardiola Siapkan Tijjani Reijnders

Aksi Erling Haaland saat jebol gawang Burnley. (Dok. Manchester City) - Image

Aksi Erling Haaland saat jebol gawang Burnley. (Dok. Manchester City)

JawaPos.com – Manchester City bukan hanya menggelora dalam memburu juara  Premier League. Klub berjuluk The Citizens itu mengusung spirit serupa saat lawan Southampton FC dalam semifinal Piala FA di Stadion Wembey, London, malam nanti (siaran langsung Vidio pukul 23.15 WIB).

Mengalahkan Soton –sebutan Southampton FC– berarti memberi jalan bagi Bernardo Silva dkk tampil dalam final kedua di musim ini. City sudah mengalahkan Arsenal 2-0 dalam final Piala Liga (EFL Cup/Carabao Cup) di Wembley pada 22 Maret lalu.

Dengan melangkah ke final, The Citizens bisa meneruskan sukses selalu menembus Piala FA sejak 2022–2023 atau empat musim beruntun.

”Setelah mencapai semifinal, Piala FA menjadi ajang yang harus bisa kami menangkan. Jika kami gagal, maka di situlah kami akan jadi bahan perbincangan,” kata kiper City James Trafford seperti dilansir dari BBC.

Lawan Soton menjadi laga ketiga City dalam enam hari setelah kontra Arsenal (19/4) dan Burnley FC (23/4). Artinya, tactician City Pep Guardiola bisa memberikan kesempatan kepada penghuni bangku cadangan dalam dua laga sebelumnya. Selain Trafford, juga gelandang Tijjani Reijnders, winger Savinho, dan wide attacker Omar Marmoush. 

Soton yang main di Championship (kompetisi kasta kedua Inggris) dalam tren positif. Mereka tidak terkalahkan dalam 17 laga Championship terakhir dan mengeliminasi Arsenal di perempat final Piala FA awal bulan ini (5/4).

Prediksi Susunan Pemain

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): 1-Trafford (g); 27-Nunes, 45-Khusanov, 15-Guehi, 33-O’Reilly; 16-Rodri; 26-Savinho, 20-Bernardo (c), 4-Reijnders, 7-Marmoush; 9-Haaland
Pelatih: Pep Guardiola

SOUTHAMPTON FC (4-2-3-1): 41-Peretz (g); 14-Bree, 6-Harwood-Bellis (c), 15-Wood, 3-Manning; 4-Downes, 24-Charles; 18-Fellows, 10-Azaz, 13-Scienza; 11-Stewart
Pelatih: Tonda Eckert

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Arsenal vs Newcastle: The Gunners Dituntut Lebih Garang, Kalah Agresivitas Gol dari Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Arsenal vs Newcastle: The Gunners Dituntut Lebih Garang, Kalah Agresivitas Gol dari Manchester City

Sabtu, 25 April 2026 | 15.00 WIB

Pep Guardiola Pertimbangkan Melatih Timnas Italia di Tengah Ketidakpastian Masa Depannya dengan Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Pep Guardiola Pertimbangkan Melatih Timnas Italia di Tengah Ketidakpastian Masa Depannya dengan Manchester City

Sabtu, 25 April 2026 | 01.46 WIB

Pep Guardiola Yakin Vincent Kompany Akan Melatih Manchester City Suatu Hari Nanti - Image
Sepak Bola Dunia

Pep Guardiola Yakin Vincent Kompany Akan Melatih Manchester City Suatu Hari Nanti

Jumat, 24 April 2026 | 22.57 WIB

Terpopuler

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana - Image
1

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

4

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

7

Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta

8

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih

9

18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore