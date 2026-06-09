Bernardo Silva Bikin Barcelona Cemas, Atletico dan Real Madrid Siap Menggunting dalam Lipatan

JawaPos.com - Bernardo Silva kembali membuat bursa transfer Eropa memanas. Saat Barcelona merasa sudah selangkah lagi mengamankan tanda tangannya, gelandang Portugal itu justru mengaku belum mengambil keputusan. Situasi tersebut membuka peluang bagi Atletico Madrid dan Real Madrid untuk masuk dalam perburuan sang pemain.

Barcelona Membara Ruang ganti Barcelona mendadak memanas gara-gara Bernardo Silva. Gelandang veteran asal Portugal itu mengirim sinyal yang membuat manajemen Blaugrana waswas, meski sebelumnya kedua pihak dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal.

"Barca adalah salah satu opsi saya. Tapi saya belum mengambil keputusan apa pun. Saya ingin mencari tim yang benar-benar menginginkan saya," ujar Silva usai membawa Portugal menang 2-1 atas Chile dalam laga uji coba di Lisbon, akhir pekan lalu, dikutip Mundo Deportivo, Selasa (9/6).

Pernyataan tersebut mengejutkan petinggi Barcelona. Jurnalis Spanyol Jordi Basté dalam laporan El Món a RAC1 menyebut Silva sebenarnya sudah menyepakati kontrak berdurasi dua musim. Proses peresmian tinggal menunggu waktu.

Awalnya, transfer Silva ke Camp Nou berjalan lancar. Agen sang pemain, Jorge Mendes, telah menawarkan kliennya kepada Barcelona dan mendapat respons positif. Pelatih Hansi Flick juga menyetujui kedatangan Silva yang berstatus bebas transfer setelah sembilan musim membela Manchester City.

Namun, Barcelona masih harus merampingkan skuad dan mengurangi beban gaji agar bisa mendaftarkan Silva ke La Liga. Situasi yang tak kunjung jelas itu diduga membuat pemain berusia 31 tahun tersebut mulai mempertimbangkan opsi lain.

Rival Menggunting dalam Lipatan Kondisi ini langsung dimanfaatkan klub rival. Atletico Madrid disebut menjadi kandidat terdepan untuk membajak transfer Silva. Los Colchoneros dikabarkan masih menyimpan kekecewaan setelah Barcelona sempat mencoba mendekati Julian Alvarez.

Tak hanya Atletico, Real Madrid juga ikut dikaitkan dengan Silva. Pengalaman, visi bermain, dan kreativitasnya dinilai cocok untuk memperkuat lini tengah Los Blancos yang perlahan kehilangan sosok Toni Kroos dan Luka Modric dalam beberapa musim terakhir.

Di tengah ketidakpastian yang masih menyelimuti masa depannya, Bernardo Silva tampaknya enggan terburu-buru menentukan pilihan. Sikap tersebut bisa menjadi kabar buruk bagi Barcelona yang sejak awal merasa berada di posisi terdepan.