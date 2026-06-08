Dari Pemain Pinjaman Jadi Legenda Ruang Ganti, Kisah Unik Scott Carson di Mancgester City

JawaPos.com - Manchester City dikenal sebagai klub yang jarang meminjam pemain untuk kebutuhan jangka pendek. Di era kepelatihan Pep Guardiola, The Citizens lebih sering meminjamkan pemain muda mereka ke klub lain demi mendapatkan menit bermain dan pengalaman.

Namun, ada satu pengecualian yang hingga kini masih dikenang para pendukung City, yakni sosok kiper veteran Scott Carson. Carson pertama kali bergabung dengan Manchester City pada musim 2019/2020 dengan status pinjaman dari Derby County.

Saat itu, kehadirannya bukan untuk menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang, melainkan sebagai pelapis sekaligus memenuhi kuota pemain homegrown yang diwajibkan dalam skuad kompetisi. Pada musim tersebut, Carson berada di belakang Ederson Moraes dan Claudio Bravo dalam hierarki penjaga gawang.

Meski perannya lebih banyak di balik layar, Manchester City kembali memperpanjang masa peminjamannya untuk musim 2020/2021. Keputusan itu ternyata bukan tanpa alasan. Sosok Carson dinilai memberikan pengaruh positif di lingkungan tim.

Pengalamannya sebagai pemain senior membuatnya menjadi figur penting di ruang ganti. Terutama bagi para kiper muda maupun rekan-rekannya di posisi penjaga gawang.

Setelah dua musim berstatus pemain pinjaman, Manchester City akhirnya mempermanenkan Carson pada musim 2021/2022. Sejak saat itu, kontraknya selalu diperpanjang secara jangka pendek hingga berakhir pada musim 2024/2025.

Menariknya, selama enam musim berseragam Manchester City, Carson hanya tampil dalam dua pertandingan resmi. Penampilan pertamanya terjadi saat menghadapi Newcastle United pada musim 2020/2021.

Saat itu City sudah memastikan gelar juara Premier League sehingga Guardiola memberikan kesempatan kepada sang kiper veteran untuk merasakan atmosfer pertandingan kompetitif. Kesempatan kedua datang pada ajang Liga Champions musim 2021/2022 saat Manchester City menghadapi Sporting CP.