Ayah dan Agen Erling Haaland Bantah Bomber Manchester City Hengkang ke Real Madrid

JawaPos.com - Enrique Riquelme mengklaim Erling Haaland akan menjadi pemain Real Madrid jika dirinya terpilih sebagai presiden Real Madrid. Mengenai hal tersebut, ayah dan agen Erling Haaland buka suara.

Menurut kabar dari Fabrizio Romano, ayah dari Erling Haaland, Alfie Haaland dan agennya Rafaela Pimenta mengaku senang dengan rumor yang beredar. Namun, mereka menegaskan penyerang timnas Norwegia tersebut masih tetap bertahan di Manchester City.

"Semua itu sangat menghibur tetapi tidak benar... kami mendoakan yang terbaik untuk kedua kandidat dalam pemilihan di Madrid," kata Alfie Haaland dan Rafaela Pimenta yang dikutip dari Instagram Fabrizio Romano.

Selain Erling Haaland, Enrique Riquelme juga menjanjikan mendatangkan rekan setimnya yaitu Rodri untuk bergabung dengan Real Madrid. Hal tersebut bakal dilakukannya jika dirinya menjadi presiden Real Madrid.

"Jika saya memenangkan pemilihan sebagai presiden baru, Rodri akan bermain untuk Real Madrid. Saya akan melakukan segala cara untuk itu," ujar Enrique Riquelme.

Selain itu, pebisnis asal Spanyol tersebut juga ingin mendatangkan pelatih baru Real Madrid yang lebih diinginkan para suporter. Menurut Enrique Riquelme, Jose Mourinho bukan pelatih yang diinginkan suporter.

"Saya juga akan membawa manajer superstar terbesar, yang diinginkan penggemar Real Madrid... dan itu bukan Jose Mourinho," imbuh Enrique Riquelme.

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