Real Madrid Diprediksi Puasa Gelar Lagi, Masa Depan Juni Calafat Terancam

JawaPos.com–Real Madrid harus bersiap menghadapi kenyataan pahit musim tanpa trofi. Seperti yang sudah sering terjadi di era Florentino Perez, kondisi seperti ini biasanya diikuti dengan bersih-bersih besar-besaran di balik layar.

Secara publik, Florentino Perez mungkin tetap terlihat tenang. Tapi di belakang? Ceritanya sering berbeda.

Dalam beberapa bulan terakhir saja, perubahan drastis sudah terjadi. Mulai dari pemecatan Xabi Alonso, yang dianggap gagal meracik tim bertabur bintang ini jadi unit yang solid.

Alih-alih evaluasi menyeluruh, arah kebijakan klub justru terkesan mencari kambing hitam. Dan kini, nama Juni Calafat mulai masuk radar.

Melansir The Real Champs, Perez masih mempercayai tangan kanannya, Jose Angel Sanchez. Tapi tidak demikian dengan Calafat.

Kepala pencari bakat yang selama ini jadi otak di balik banyak transfer sukses itu kini posisinya mulai goyah. Bukan cuma dia, Santiago Solari figur penting lain di struktur klub juga disebut berpotensi tersingkir. Padahal kalau ditarik ke belakang, kontribusi Calafat jelas bukan kaleng-kaleng.

Baca Juga: Barcelona Kritik Wasit La Liga usai Gol Ferran Torres Dianulir

Memang benar, tidak semua rekrutannya langsung meledak. Beberapa pemain muda seperti Franco Mastantuono masih butuh waktu untuk berkembang. Tapi kalau bicara hit rate secara keseluruhan, justru meningkat dibanding masa awal kariernya.

Dan yang paling penting tulang punggung kesuksesan Real Madrid dalam dua gelar Liga Champions terakhir? Banyak di antaranya adalah temuan Calafat.