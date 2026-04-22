M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 23 April 2026 | 01.28 WIB

Pelatih Alaves Puji Kualitas Real Madrid Setelah Kekalahan Tipis

Pelatih Alaves Quique Sanchez Flores. (ig @deportivoalaves)

JawaPos.com–Kekalahan memang tak pernah menyenangkan, tapi ada cara elegan untuk menyikapinya. Itulah yang ditunjukkan pelatih Alaves Quique Sanchez Flores. 

Setelah timnya tumbang 2-1 di Santiago Bernabeu, Flores justru memberikan penilaian yang cukup objektif terhadap performa Real Madrid. Melansir Diaio AS, menurut dia, pertandingan berjalan jauh lebih ketat daripada yang terlihat di papan skor.

Alaves, kata dia, sebenarnya mampu bertahan dan tetap hidup dalam laga hingga mendekati akhir.

”Pertandingan itu dipenuhi dengan banyak peluang mencetak gol. Penting untuk tetap fokus hingga akhir pertandingan,” ujar Quique Sanchez Flores.

”Saat skor 2-0, kami berada dalam posisi sulit, tetapi setelah Toni mencetak gol, rasanya sudah terlambat. Saya pikir kami bisa mencetak gol lebih awal. Kami menghadapi lawan yang hebat, tetapi kami berjuang dengan baik, dan sekarang kami harus fokus pada pertandingan hari Sabtu. Kami tetap bersemangat sepanjang pertandingan,” sambung dia.

Duel Taktik yang Tidak Sederhana

Lebih dari sekadar hasil akhir, Flores juga menyoroti bagaimana Real Madrid memainkan pertandingan dengan penuh kontrol. Dia melihat Los Blancos sangat nyaman dalam mengatur tempo, sesuatu yang membuat Alaves kesulitan menemukan celah.

”Mereka mengendalikan permainan dengan nyaman dan menghindari situasi sulit, yang memang sesuai dengan yang kami harapkan. Saya sangat menghargai kinerja Arbeloa,” tutur Quique Sanchez Flores.

”Mereka telah berkompetisi dengan sangat baik di Liga Champions, dan itu menyebabkan mereka kehilangan fokus pada kampanye liga. Alvaro telah menunjukkan konsistensi. Kami saling menyayangi dan menghormati, dan saya memandang apa yang dia lakukan secara positif,” lanjut dia.

Tak lengkap membahas Real Madrid tanpa menyinggung lini serangnya. Flores secara khusus mengomentari duet Vinicius Jr. dan Kylian Mbappe yang dinilainya punya potensi besar.

