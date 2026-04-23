Drama Kontrak Vinicius Jr di Real Madrid: Tuntutan Gaji Setara Mbappe Picu Ketegangan!

JawaPos.com - Real Madrid dilaporkan tengah mempercepat upaya untuk menyelesaikan salah satu situasi kontrak terpenting di klub, yakni perpanjangan kontrak Vinicius Junior.

Menurut laporan Mundo Deportivo, raksasa Spanyol itu ingin merampungkan kesepakatan baru sebelum ajang FIFA World Cup dimulai. Meski menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad, masa depan Vinicius masih belum sepenuhnya jelas.

Kontrak Vinicius saat ini masih berlaku hingga 2027, namun pembicaraan perpanjangan disebut berjalan lambat. Salah satu penyebab utama adalah perbedaan pandangan terkait struktur gaji.

Pemain asal Brasil itu dikabarkan menginginkan kesetaraan dengan Kylian Mbappe, yang saat ini berada di puncak daftar gaji di Real Madrid. Namun pihak klub tidak bersedia menyamakan level tersebut, meskipun siap memberikan peningkatan kontrak yang signifikan.

Menariknya, laporan juga menyebut bahwa sebelumnya Vinicius sempat menerima proposal awal, sebelum akhirnya berubah sikap dan menolak beberapa ketentuan yang diajukan.

Situasi ini sempat memunculkan spekulasi kemungkinan kepergian sang pemain pada musim panas, namun skenario tersebut kini dinilai sangat kecil terjadi.

Presiden klub, Florentino Perez, disebut turun langsung menangani proses negosiasi. Ia menilai perpanjangan kontrak Vinicius sebagai prioritas utama.

Di internal klub, Vinicius dianggap tidak tergantikan baik dari sisi performa maupun nilai komersialnya di pasar global. Real Madrid juga meyakini tidak ada pemain lain yang memiliki profil serupa di dunia sepak bola saat ini.