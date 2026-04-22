Tumbangkan Alaves, Dean Huijsen Tegaskan Real Madrid Masih Terus Berjuang Raih Gelar Liga Spanyol

JawaPos.com - Dean Huijsen menegaskan bahwa Real Madrid masih berjuang untuk meraih gelar Liga Spanyol setelah mengalahkan Alaves. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Santiago Bernabeu, Rabu (22/4).

Real Madrid sudah unggul di babak pertama lewat gol dari Kylian Mbappe di menit ke-30. Pada babak kedua, Vinicius Junior menggandakan keunggulan di menit ke-50.

Upaya Real Madrid untuk melakukan cleen sheet harus pupus. Sebab, Alaves mampu mencetak gol pada menit ke-90+3 melalui aksi dari Toni Martinez.

Bek tengah Real Madrid, Dean Huijsen memuji permainan timnya yang memulai pertandingan dengan sangat baik. Namun ada beberapa momen, permainan Real Madrid menurun.

"Kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan kemudian sedikit menurun di beberapa momen. Itu tidak boleh terjadi pada kami. Tetapi kami berhasil meraih kemenangan, dan kami senang dengan tiga poin ini," kata Dean Huijsen setelah pertandingan yang dikutip laman resmi Real Madrid, Rabu (22/4).

Bermain melawan Alaves yang sedang berusaha menjauh dari zona degradasi sangatlah sulit. Sebab, mereka bakal tampil habis-habisan tidak peduli siapa lawannya.

Selain itu, Huijsen juga menegaskan bahwa Real Madrid harus memenangkan pertandingan hingga akhir musim nanti. Bek timnas Spanyol tersebut menekankan bahwa timnya masih berjuang meraih gelar Liga Spanyol.

"Tim-tim ini bermain seolah hidup mereka bergantung pada pertandingan dan memberikan 100%, bahkan 200%. Kita harus menandingi keinginan mereka. Kita harus memenangkan setiap pertandingan. Kita tahu ini sulit, tetapi kita harus berjuang untuk meraih gelar liga," pungkas Dean Huijsen.