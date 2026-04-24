Murillo Absen Lawan Sunderland, Nottingham Forest Dihantam Cedera Jelang Semifinal Liga Europa

JawaPos.com - Nottingham Forest dipastikan tidak akan diperkuat bek andalannya, Murillo, saat menghadapi Sunderland dalam lanjutan Premier League pada Sabtu (25/4). Pemain asal Brasil itu mengalami cedera otot yang memaksanya menepi, bahkan berpotensi absen pada leg pertama semifinal Liga Europa melawan Aston Villa.

Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Nottingham Forest Vitor Pereira dalam konferensi pers jelang pertandingan. Pereira menyebut Murillo belum bisa diturunkan dan masih membutuhkan waktu pemulihan. “Dia absen. Kita lihat nanti. Ini cedera otot. Saya bukan dokter, jadi tidak bisa memprediksi, tetapi dia tidak akan bermain besok,” ujar Pereira.

Pelatih asal Portugal itu juga mengindikasikan bahwa cedera Murillo kemungkinan akan membuatnya melewatkan lebih dari satu pertandingan. Meskipun demikian, Pereira optimistis sang bek masih bisa kembali sebelum musim berakhir. “Saya pikir ini lebih dari satu pertandingan. Ya, dia akan bermain lagi musim ini,” tambahnya.

Absennya Murillo menjadi pukulan bagi Forest yang tengah dalam tren positif. Tim yang saat ini menduduki peringkat 16 di klasemen sementara itu berambisi memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi delapan pertandingan saat menjamu Sunderland.

Kemenangan dalam laga melawan Sunderland juga akan sangat krusial bagi Forest dalam menjauh dari zona degradasi. Jika berhasil meraih tiga poin, mereka berpotensi memperlebar jarak menjadi delapan poin dari Tottenham Hotspur yang saat ini berada di posisi atas zona merah.

Selain Murillo, Forest juga harus kehilangan pemain sayap Callum Hudson-Odoi yang baru saja menjalani operasi untuk mengatasi cedera quadriceps pada Selasa (21/4). Pereira memastikan kondisi pemainnya itu stabil pascaoperasi, tetapi proses pemulihan penuh menjadi prioritas utama.

“Dia baik-baik saja setelah operasi. Dia pemain penting bagi kami, tetapi yang lebih penting adalah dia pulih sepenuhnya dan kembali ke level terbaiknya,” jelas Pereira dikutip dari The Athletic. Hudson-Odoi diperkirakan baru akan kembali menjalani latihan penuh pada pramusim mendatang.

Untuk mengisi kekosongan di lini belakang, pemain asal Brasil lainnya, Jair Cunha, disebut sebagai kandidat utama pengganti Murillo saat menghadapi Sunderland. Namun, Pereira juga masih memiliki opsi lain seperti Morato atau Zach Abbott.