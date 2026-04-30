4 Asa yang Harus Diperhatikan Arsenal Agar Tetap Konsisten hingga Kunci Gelar Juara Premier League

JawaPos.com – Arsenal kembali ke puncak klasemen Premier League setelah meraih kemenangan tipis atas Newcastle United.

Meski meraih tiga poin penting, performa tim dinilai belum sepenuhnya meyakinkan dalam tekanan perebutan gelar.

Situasi ini memunculkan sejumlah catatan kewaspadaan yang harus diperhatikan Arsenal agar mampu mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim.

Berikut 4 aspek penting yang menjadi perhatian utama bagi Arsenal dalam upaya mengunci gelar juara, seperti dilansir dari laman Sky Sports pada Kamis Rabu (28/4).

1. Arsenal Harus Mengelola Tekanan Mental dalam Persaingan Gelar Juara

Mantan pemain Jamie Redknapp menilai tekanan membuat permainan Arsenal tidak berkembang maksimal. Ia menyebut para pemain terlihat tegang sehingga kesulitan menampilkan permainan sederhana yang biasanya dikuasai dengan baik.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu konsistensi performa tim di laga-laga krusial. Jika tidak diatasi, tekanan mental dapat menjadi penghambat utama dalam perburuan gelar.

Oleh karena itu, stabilitas psikologis pemain menjadi faktor penting yang harus dijaga hingga akhir musim.

2. Arsenal Perlu Meningkatkan Efektivitas Serangan dan Kualitas Penyelesaian Akhir