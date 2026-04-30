Prediksi Nottingham Forest vs Aston Villa: The Tricky Trees Usung Misi Ganda, Lolos Degradasi Premier League dan Juara Europa

JawaPos.com – Nottingham Forest punya cerita menarik jelang akhir musim. Di Premier League, Forest berjuang lolos dari jerat degradasi. Mereka bersaing dengan Tottenham Hotspur, West Ham United, dan Leeds United untuk tidak menemani Wolverhampton Wanderers dan Burnley FC.

Namun, Forest juga masih berlaga di ajang Eropa dan menapak hingga semifinal Liga Europa.

The Tricky Trees – sebutan Forest–hanya berjarak tiga laga lagi untuk main di Liga Champions alias menjuarai Liga Europa. Untuk mencapai final di Beskitas Stadyumu, Istanbul (21/5), Forest harus melewati sesama klub Premier League, Aston Villa, di semifinal. First leg dimainkan di kandang Forest, City Ground, Nottinghamshire, dini hari nanti (siaran langsung beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).

Main Level Liga Champions

Pelatih Forest Vitor Pereira mengatakan bahwa empat laga tersisa di Premier League dan semifinal Liga Europa menuntut anak asuhnya konsisten bermain bagus. ”Kami harus bermain dalam level Liga Champions untuk membuktikan bahwa kami layak menyudahi musim ini dengan manis,’’ ucap Pereira seperti dilansir dari Nottingham Post.

”Kami harus memiliki mental dan taktik yang kuat karena kami bersaing ketat melawan tim-tim yang sangat kuat,’’ imbuh pelatih keempat Forest musim ini setelah Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, dan Sean Dyche tersebut.

The Villans Sulit Menang

Tactician Villa Unai Emery mewaspadai Forest yang sedang on fire. Terlebih, Villa tidak pernah menang dalam tujuh laga terakhir di kandang Forest. Perinciannya, The Villans –sebutan Aston Villa– mencatat lima kali seri dan dua kali kalah).

’’Aku tahu betapa sulitnya memenangi ajang Eropa. Apalagi melawan Forest yang punya sejarah bagus di Eropa” ucap Emery yang telah mengoleksi empat gelar juara Liga Europa tersebut kepada BBC.

Memori Jesus dan Watkins

Igor Jesus dan Ollie Watkins akan jadi tumpuan lini depan kedua klub dini hari nanti. Jesus untuk Forest, Watkins bersama Villa. Selain ketajaman, pengalaman juga penting.

Jesus yang baru kali ini merasakan ajang Eropa, jadi kunci bagi Botafogo FR ketika melaju ke final Copa Libertadores musim lalu. Kala itu, dia menorehkan satu gol dan satu umpan gol dalam first leg semifinal melawan CA Penarol. Di sisi lain, Watkins pernah gagal membawa Villa lolos ke final Liga Konferensi Europa dua musim lalu meski menyumbang satu gol dalam first leg semifinal melawan Olympiakos.

Prediksi Susunan Pemain:

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): 27-Ortega (g); 34-Aina, 31-Milenkovic, 4-Morato, 3-Williams; 6-Sangare, 8-Anderson; 21-Hutchinson, 10-Gibbs-White (c), 14-Ndoye; 19-Igor Jesus

Pelatih: Vitor Pereira

Jersey pemain: Merah

Jersey kiper: Biru laut

ASTON VILLA (4-2-3-1): 23-Emi Martinez (g); 2-Cash, 4-Konsa, 14-Pau Torres, 12-Digne; 26-Bogarde, 8-Tielemans; 7-McGinn (c), 27-Rogers, 10-Buendia; 11-Watkins

Pelatih: Unai Emery

Jersey pemain: Hitam

Jersey kiper: Kuning

Wasit: Joao Pinheiro (Portugal)

Stadion: City Ground, Nottinghamshire

Siaran Langsung: beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB

Pertemuan Klub Inggris di Semifinal Ajang Eropa

Nottingham Forest vs Aston Villa

(Liga Europa 2025–2026)

?

Manchester United vs Arsenal

(Liga Champions 2008–2009)

(Manchester United unggul agregat gol 4-1)

Liverpool vs Chelsea

(Liga Champions 2007–2008)

(Chelsea unggul agregat gol 4-3 via babak perpanjangan waktu)

Chelsea vs Liverpool FC

(Liga Champions 2006–2007)

(Agregat 1-1, Liverpool FC menang adu penalti 4-1)

Chelsea vs Liverpool FC

(Liga Champions 2004–2005)

(Liverpool FC unggul agregat gol 1-0)