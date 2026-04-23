M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 23 April 2026 | 19.30 WIB

Gary Neville Kritik Manajemen Chelsea Usai Pemecatan Liam Rosenior

Pelatih Chelsea Liam Rosenior. (Dok. Instagram/@chelseafc) - Image

Pelatih Chelsea Liam Rosenior. (Dok. Instagram/@chelseafc)

JawaPos.com - Pemecatan Liam Rosenior dari kursi pelatih Chelsea bukan cuma memicu reaksi dari fans, tapi juga komentar pedas dari Gary Neville. Mantan bek Manchester United itu tanpa ragu menyebut manajemen The Blues “tidak tahu apa yang mereka lakukan”.

Rosenior sendiri baru menjabat sekitar empat bulan sejak menggantikan Enzo Maresca. Namun, tujuh kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir membuat posisinya runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang.

Neville: Masalahnya Bukan di Pelatih

Melansir Sky Sports, meski hasil di lapangan jelas mengecewakan, Neville menegaskan bahwa pemecatan ini bukan sepenuhnya kesalahan Rosenior.

"Saya tidak kaget Liam meninggalkan klub," katanya.

"Saya kaget dia pergi hari ini. Saya kira itu mungkin akan terjadi di akhir musim."

Ia bahkan menilai keputusan klub yang memberikan kontrak enam tahun kepada Rosenior sejak awal sudah tidak masuk akal.

"Ini sama sekali bukan cerminan dari Liam... namun sudah saatnya para pemilik, direktur olahraga, dan pemain merenungkan secara mendalam peran mereka dalam apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir."

Editor: Banu Adikara
