Tumbangkan Celta Vigo, Pedri Sebut Barcelona Menang dengan Susah Payah

Pemain Barcelona Pedri. (ig @fcbarcelona)
JawaPos.com - Pedri menyebut Barcelona menang dengan susah payah melawan Celta Vigo di Liga Spanyol pekan ke-33. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Camp Nou, Kamis (23/4).
Barcelona yang memegang kendali pertandingan memang kesusahan melawan Celta Vigo. Mereka baru bisa unggul menjelang babak pertama berakhir setelah Lamine Yamal mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-40.
Sebagai pemain, Pedri menilai kemenangan lawan Celta Vigo sangatlah penting. Sebab, Barcelona meraihnya dengan susah payah.
Baca Juga:Donald Trump Kirim Utusan Minta FIFA Coret Iran dari Piala Dunia 2026, Italia Disiapkan Jadi Pengganti
"Kami meraih tiga poin yang diraih dengan susah payah; ini adalah kemenangan yang sangat penting," kata Pedri kepada Movistar yang dikutip laman Mundo Deportivo, Kamis (23/4).
Gelandang 23 tahun tersebut juga banyak mengkritik permainan timnya. Pedri menilai Barcelona tidak melakukan pressing dengan sangat baik dan berharap dapat memperbaikinya di laga berikutnya.
"Kami tidak berada di posisi yang baik, kami menyia-nyiakan ruang di belakang mereka, dan Celta bermain sangat baik melalui lini tengah. Saya pikir kami tidak melakukan pressing dengan benar dan kami terlalu banyak berlari," ujar Pedri.
Baca Juga:Prediksi Persita Tangerang vs Bali United: Duel Dua Tim Terluka, Tuan Rumah Ingin Akhiri Tren Buruk!
"Kami menyia-nyiakan ruang tanpa hasil dan kami tidak berada di posisi yang baik. Itu perlu diperbaiki untuk pertandingan mendatang, dan kami perlu meningkatkan performa," lanjut pemain yang menjabat sebagai kapten tersebut.
Di sisi lain, Pedri juga berharap agar Lamine Yamal tidak mengalami cedera serius. Sang pencetak gol tersebut tampaknya mengalami cedera otot setelah berhasil mencetak gol ke gawang Celta Vigo.
"Semoga tidak serius, dia harus tetap tenang, dia masih muda, dia perlu pulih dengan baik dan kita harus menyemangatinya," pungkas Pedri.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara