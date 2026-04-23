Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 23 April 2026 | 19.27 WIB

Tumbangkan Celta Vigo, Pedri Sebut Barcelona Menang dengan Susah Payah

Pemain Barcelona Pedri. (ig @fcbarcelona)

JawaPos.com - Pedri menyebut Barcelona menang dengan susah payah melawan Celta Vigo di Liga Spanyol pekan ke-33. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Camp Nou, Kamis (23/4).

Barcelona yang memegang kendali pertandingan memang kesusahan melawan Celta Vigo. Mereka baru bisa unggul menjelang babak pertama berakhir setelah Lamine Yamal mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-40.

Sebagai pemain, Pedri menilai kemenangan lawan Celta Vigo sangatlah penting. Sebab, Barcelona meraihnya dengan susah payah.

"Kami meraih tiga poin yang diraih dengan susah payah; ini adalah kemenangan yang sangat penting," kata Pedri kepada Movistar yang dikutip laman Mundo Deportivo, Kamis (23/4).

Gelandang 23 tahun tersebut juga banyak mengkritik permainan timnya. Pedri menilai Barcelona tidak melakukan pressing dengan sangat baik dan berharap dapat memperbaikinya di laga berikutnya.

"Kami tidak berada di posisi yang baik, kami menyia-nyiakan ruang di belakang mereka, dan Celta bermain sangat baik melalui lini tengah. Saya pikir kami tidak melakukan pressing dengan benar dan kami terlalu banyak berlari," ujar Pedri.

"Kami menyia-nyiakan ruang tanpa hasil dan kami tidak berada di posisi yang baik. Itu perlu diperbaiki untuk pertandingan mendatang, dan kami perlu meningkatkan performa," lanjut pemain yang menjabat sebagai kapten tersebut.

Di sisi lain, Pedri juga berharap agar Lamine Yamal tidak mengalami cedera serius. Sang pencetak gol tersebut tampaknya mengalami cedera otot setelah berhasil mencetak gol ke gawang Celta Vigo.

"Semoga tidak serius, dia harus tetap tenang, dia masih muda, dia perlu pulih dengan baik dan kita harus menyemangatinya," pungkas Pedri.

Editor: Banu Adikara
Tags
