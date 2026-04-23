Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 23 April 2026 | 19.05 WIB

Erling Haaland Senang Manchester City Menang Meski Hanya 1-0 Lawan Burnley

Aksi Erling Haaland saat jebol gawang Burnley. (Dok. Manchester City)

JawaPos.com - Erling Haaland sangat senang Manchester City bisa kalahkan Burnley di Liga Inggris pekan ke-34. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Turf Moor, Kamis (23/4).

Manchester City hanya butuh lima menit untuk menjebol gawang Burnley. Erling Haaland berhasil mencetak gol setelah Jeremy Doku mengirim umpan terobosan.

Sepanjang laga, Manchester City memiliki banyak peluang terbuang. Namun, Erling Haaland tidak terlalu menyesalkan hal tersebut karena timnya berhasil memenangkan pertandingan.

"Ya, kami punya banyak peluang, tapi saya senang, kami menang dan itu yang terpenting. Hal lain, jangan dipikirkan. Yang penting, kita hanya berusaha untuk menang," kata Haaland setelah pertandingan yang dikutip laman resmi Manchester City, Kamis (23/4).

Bagi penyerang timnas Norwegia tersebut, menang dengan skor 1-0 adalah hal luar biasa. Sebab, Manchester City berhasil merebut posisi puncak klasemen milik Arsenal untuk sementara ini.

"Skor 1-0 itu luar biasa, saya sangat senang. Saya sangat senang kami menang dan mendapatkan tiga poin. Kami berada di puncak klasemen, jadi berbahagialah," ujar Haaland.

Menurutnya, kemenangan lebih penting daripada mencetak banyak gol. Dan kini, fokus Manchester City adalah laga semifinal Piala FA melawan Southampton pada 25 April mendatang.

"Yang terpenting adalah menang, apa pun caranya. Kami mencoba memainkan sepak bola kami dan kami hanya mencoba untuk menang, itulah yang Anda butuhkan dalam pola pikir Anda. Dan sekarang fokuslah pada hari Sabtu. Jangan pikirkan gol, pikirkan kemenangan," pungkas Haaland.

Di klasemen sementara, Manchester City punya 70 poin yang sama dengan Arsenal. The Gunners bisa merebut kembali posisi puncak klasemen jika mereka mampu menang melawan Newcastle United pada 25 April.

