Tukang Cukur Marc Cucurella Sempat Bocorkan Formasi Chelsea Jelang Laga Kontra Brighton

JawaPos.com–Chelsea benar-benar tidak bisa bernapas lega jelang laga krusial melawan Brighton. Bukan cuma dihantam badai cedera, The Blues juga harus menghadapi situasi yang cukup memalukan yaitu informasi tim mereka bocor ke publik dan sumbernya tidak biasa.

Ya, bukan jurnalis, bukan analis, tapi tukang cukur. Melansir Football London, beberapa jam sebelum pertandingan, kabar soal absennya dua pemain penting Cole Palmer dan Joao Pedro, sudah lebih dulu beredar di media sosial.

Keduanya memang mengalami cedera. Kehilangan mereka jelas jadi pukulan telak bagi tim yang sedang berjuang menjaga asa ke Liga Champions.

Yang bikin heboh, informasi ini pertama kali muncul dari unggahan seorang tukang cukur yang diketahui dekat dengan Marc Cucurella.

”Palmer dan Joao Pedro sama-sama cedera. Ini dia berita eksklusifnya,” tulis tukang cukur itu lewat media sosial sambil mengunggah foto Cucurella yang tengah potong rambut.

Tak lama kemudian, akun lain ikut menyebarkan kabar serupa dengan tambahan foto suasana interior rumah. Meski unggahan itu akhirnya dihapus, tangkapan layarnya sudah terlanjur viral. Dan yang bikin situasi makin canggung, informasi tersebut ternyata benar.

Nama Palmer dan Joao Pedro memang tidak masuk dalam daftar pemain saat laga dimulai. Ini bukan pertama kalinya Chelsea mengalami kebocoran seperti ini musim ini.

Sebelumnya, saat menghadapi PSG, susunan tim juga sempat beredar sebelum pengumuman resmi. Saat itu, pelatih sempat menyebut sumber kebocoran berasal dari luar klub. Namun kali ini, rasanya sumbernya lebih dekat dari yang dibayangkan.