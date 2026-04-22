Dikalahkan Brighton, Liam Rosenior Minta Pemain Chelsea Evaluasi Diri

Pelatih Chelsea Liam Rosenior. (Dok. Chelsea)
JawaPos.com - Pelatih Chelsea Liam Rosenior meminta para pemainnya mengevaluasi diri setelah mereka dikalahkan Brighton and Hove Albion dengan skor 0-3 pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion American Express, Rabu dini hari.
Gol Ferdi Kadioglu (3'), Jack Hinshelwood (56'), dan Danny Welbeck (90+1') menghukum Chelsea yang tampil jauh di bawah standar, dengan mereka kini menelan lima kekalahan beruntun di liga tanpa bisa mencetak satu gol pun.
Baca Juga:Prediksi Skor Malut United vs Persebaya Surabaya: Misi Laskar Kie Raha Pupuskan Kebangkitan Green Force!
“Saya selalu membela para pemain, dan saya bertanggung jawab. Saya selalu mengatakan itu. Namun setelah malam ini, saya pikir para pemain juga harus bercermin terhadap apa yang mereka tampilkan," kata Rosenior, dikutip dari laman resmi Chelsea.
Secara total, pada lima laga liga terakhir, Chelsea kemasukan 11 gol. Kekalahan ini juga merupakan kekalahan ketujuh mereka dalam delapan laga terakhir, di mana satu laga tidak berakhir kekalahan terjadi pada babak perempat final saat mereka mengalahkan klub League One (kasta ketiga) Port Vale 7-0.
Sebelum laju buruk di liga, The Blues disingkirkan sang juara bertahan Paris Saint-Germain pada 16 besar Liga Champions 2025/2026 dengan agregat telak, 2-8.
"Kami kalah dalam 80 persen duel (dari Brighton-red). Kami tidak memenangkan satu pun duel udara. Dua gol terjadi saat kami seharusnya bisa menyundul bola. Di level mana pun, jika Anda melakukan kesalahan seperti itu dan kurang keterlibatan, Anda tidak akan memenangkan pertandingan sepak bola," kata Rosenior.
Kekecewaan Rosenior bertambah lantaran dia menilai standar yang ditampilkan timnya menurun dibandingkan laga sebelum melawan Brighton, yakni saat bersua Manchester United.
Baca Juga:Jadwal Super League Pekan 29 Hari Ini: PSIM Tantang Persija Jakarta, Persebaya Surabaya Hadapi Malut United!
Meski pada laga tersebut timnya masih menelan kekalahan 0-1, Rosenior menyebut Chelsea tampil bagus daat itu..
“Kami memang kalah, tetapi performan kami sangat bagus. Kini justru kebalikannya dalam segala aspek. Itu yang paling membuat saya kecewa," kata juru taktik yang direkrut Chelsea untuk menggantikan Enzo Maresca itu.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara