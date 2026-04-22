Chelsea Terjebak Lose Streak, Liam Rosenior Makin Dekat ke Pintu Keluar

Chelsea terpuruk dengan lima kekalahan beruntun tanpa gol, membuat posisi Liam Rosenior di ujung tanduk dan berpotensi segera dipecat. (ig @caspianbluesaz)
JawaPos.com–Chelsea benar-benar sedang dalam fase gelap. Lima kekalahan beruntun di Premier League tanpa mencetak satu gol bukan cuma statistik buruk. Ini alarm darurat untuk klub sebesar mereka.
Sosok yang paling disorot adalah Liam Rosenior. Pelatih berusia 41 tahun itu kini berada di bawah tekanan ekstrem setelah gagal mengangkat performa tim sejak kedatangannya di Stamford Bridge.
Situasi makin memburuk setelah Chelsea juga tersingkir dari Liga Champions dengan cara yang memalukan saat menghadapi PSG.
Melansir Caught Offside, kabar terbaru menyebutkan bahwa masa depan Rosenior kini diragukan secara serius. Bahkan, ada kemungkinan pernyataan resmi dari klub akan segera keluar dalam waktu dekat.
Yang lebih mengkhawatirkan, suasana di ruang ganti disebut tidak kondusif. Beberapa laporan menyebut para pemain mulai kehilangan kepercayaan terhadap Rosenior, bahkan sampai mengejek metode kepelatihannya. Jika benar, ini jelas sinyal paling berbahaya bagi seorang manajer.
Secara performa, angka-angka memang sulit dibela. Lima kekalahan beruntun tanpa gol menjadi catatan terburuk Chelsea sejak 1912. Untuk klub dengan sejarah dan ekspektasi setinggi itu, situasi ini jelas tidak bisa ditoleransi terlalu lama.
Baca Juga:Statistik Al Hilal vs Al Kholood: Duel Sengit Piala Raja, Raksasa Tak Terkalahkan Hadapi Kuda Hitam Berbahaya!
Posisi mereka di klasemen juga mulai goyah. Saat ini berada di peringkat ketujuh, Chelsea masih terancam turun lebih jauh karena beberapa rival di bawahnya punya sisa pertandingan lebih banyak.
Meski Rosenior sempat menunjukkan performa menjanjikan di klub sebelumnya, Strasbourg, tantangan di Chelsea tampaknya datang terlalu cepat. Sejauh ini, belum terlihat dampak signifikan dari pendekatan taktik maupun manajemen tim yang ia terapkan.
Di tengah ketidakpastian ini, nama pengganti mulai bermunculan. Salah satu yang paling menarik adalah Cesc Fabregas, yang saat ini menangani Como. Chelsea dikabarkan tertarik untuk mendekatinya jika kursi pelatih benar-benar kosong.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara