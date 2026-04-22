M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 23 April 2026 | 00.54 WIB

Liam Rosenior Bocorkan Masa Depan Garnacho di Chelsea yang Semakin Tidak Menentu

Garnacho di Chelsea dalam ketidakpastian, manajer buka suara soal masa depannya di klub. (ig @garnacho4ever) - Image

Garnacho di Chelsea dalam ketidakpastian, manajer buka suara soal masa depannya di klub. (ig @garnacho4ever)

JawaPos.com–Situasi Alejandro Garnacho di Chelsea mulai berada dalam ketidakpastian. Di tengah performa yang belum juga stabil, manajer Liam Rosenior akhirnya buka suara. Bukan untuk membantah rumor, tapi justru memberi sinyal bahwa masa depan sang winger memang belum sepenuhnya aman.

Alih-alih menepis kabar penjualan, Rosenior memilih pendekatan yang lebih tenang tapi dalam. Dia menegaskan bahwa tanggung jawabnya saat ini adalah mengembalikan Garnacho ke performa terbaiknya.

Musim debut Garnacho di Stamford Bridge memang jauh dari kata mulus. Dalam laga melawan mantan klubnya, Manchester United, akhir pekan lalu, dia kembali harus memulai dari bangku cadangan.

Masuk di babak pertama menggantikan Estevao yang cedera, Garnacho tetap kesulitan memberikan dampak nyata. Selama 74 menit di lapangan, pemain berusia 21 tahun itu tampak mengembara di sisi sayap bersama Pedro Neto.

Harapannya jelas mencari celah melawan bek United. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: minim peluang, minim ancaman.

Statistik pun tidak berpihak. Musim ini, Garnacho bahkan lebih sering mendapatkan kartu kuning (dua) dibanding mencetak gol (satu) di Premier League. Ditambah lagi, laporan soal sikap di luar lapangan yang kurang positif semakin memperkeruh suasana.

Rumor pun bermunculan. Chelsea disebut-sebut siap melepas Garnacho di musim panas, bahkan belum setahun sejak mengeluarkan dana besar untuk memboyongnya.

Melansir Sport Illustrated, ketika ditanya soal kabar ini, Rosenior merespons dengan nada skeptis. ”Saya ingin tahu sumber laporan tersebut. Laporan-laporan ini bisa datang dari mana saja,” ujar dia.

Namun menariknya, dia tidak memberikan bantahan tegas. Berbeda dengan responsnya dalam isu pemain lain, Rosenior kali ini memilih tetap membuka kemungkinan.

