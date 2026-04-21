Jadwal Pekan 34 Liga Inggris: Brighton vs Chelsea, Upaya Menembus Zona Liga Champions

Chelsea bakal bentrok Manchester United dalam matchweek ke-33 Liga Inggris di Stamford Bridge, Minggu (19/4) dini hari. (Instagram/@chelseafc)
JawaPos.com - Brighton and Hove Albion dan Chelsea masih memiliki kans memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Syaratnya, mereka terus memperbaiki hasil pertandingan, termasuk duel keduanya di American Express Stadium, Rabu (22/4) dini hari WIB.
Hasil di pertandingan itu memang berpeluang mereduksi posisi, di mana keduanya masih berpeluang tampil di zona Eropa musim depan.
Chelsea saat ini berada di posisi 6 dengan torehan 48 poin. Mereka unggul satu poin saja atas Brighton di posisi kesembilan.
Artinya, jika Brighton bisa memenangi duel nanti, maka mereka berpeluang menggusur posisi The Blues di klasemen sementara.
Pelatih Chelsea, Liam Rosenior, menyadari situasi pelik tersebut. Apalagi, timnya masih diliputi hasil minor setelah menuai empat kekalahan beruntun.
Situasi itu membuat mereka gagal mendekati Liverpool di posisi kelima alias batas terakhir zona Liga Champions. Liverpool sejauh ini memperoleh 55 poin.
Karena itu, tak ada pilihan lain bagi Chelsea untuk terus bertahan di posisi saat ini. Jika terwujud dengan meraih kemenangan, setidaknya mereka masih bisa tampil di Liga Europa musim depan.
"Kami akan berupaya keras, meski tantangan itu kembali diuji Brighton. Kami siap menghadapinya," ucap Rosenior.
Sementara Brighton juga memiliki ambisi meraih kemenangan, apalagi mereka akan bermain di kandang sendiri.
