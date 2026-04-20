Prediksi Skor Brighton vs Chelsea: Rekor Buruk The Blues Jadi Peluang Emas Tuan Rumah

JawaPos.com - Brighton and Hove Albion akan menjamu Chelsea dalam lanjutan Premier League musim 2025/2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Amex, Rabu (22/4) dini hari WIB.

Laga ini diperkirakan berjalan ketat karena posisi kedua tim di klasemen hanya terpaut tipis, namun kondisi performa membuat tuan rumah sedikit lebih diunggulkan.

Brighton datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melalui rangkaian hasil positif dalam beberapa pekan terakhir.

Tim asuhan Fabian Hürzeler mampu menunjukkan konsistensi, termasuk saat menahan imbang Tottenham dengan skor 2-2 di laga sebelumnya.

Hasil itu memperpanjang catatan apik mereka yang tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di liga.

Performa stabil Brighton tidak lepas dari solidnya kerja sama tim, terutama di lini tengah yang mampu menjaga keseimbangan permainan.

Selain itu, lini depan mereka juga cukup produktif dalam menciptakan peluang. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tambahan, meski statistik menunjukkan mereka belum sepenuhnya dominan saat tampil di Amex musim ini.

Di sisi lain, Chelsea justru sedang berada dalam situasi yang kurang ideal. Tim yang kini dilatih Liam Rosenior tengah mengalami penurunan performa yang cukup signifikan.

Kekalahan tipis 0-1 dari Manchester United pada laga terakhir menjadi pukulan tambahan bagi kepercayaan diri para pemain.