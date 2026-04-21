Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
21 April 2026, 19.27 WIB

Prediksi Susunan Pemain Brighton vs Chelsea: Liam Rosenior Siap Mainkan Joao Pedro

Pelatih Chelsea Liam Rosenior. (Dok. Chelsea)

JawaPos.com–Liam Rosenior bakal kembali membawa Joao Pedro di laga Chelsea melawan Brighton di Liga Inggris pekan ke-34. Laga tersebut bakal dimainkan di American Express Stadium, Rabu (22/4) pukul 02.00 WIB.

Joao Pedro yang sebelumnya absen saat menghadapi Manchester United sudah kembali mengikuti sesi latihan. Pemain timnas Brasil tersebut sempat mengalami gangguan pada pahanya.

”Dia sudah berada di lapangan hari ini (kemarin), dan kami akan mengambil keputusan tentang dia besok pagi (hari ini). Itu kabar yang sangat positif bagi kami karena dia akan kembali lebih cepat dari yang diperkirakan,” kata Liam Rosenior saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Chelsea, Selasa (21/4).

Estevao Willian dipastikan menjadi satu-satunya pemain yang absen di laga besok setelah hanya bermain 16 menit melawan Manchester United. Selain itu, Enzo Fernandez masih dalam kondisi terbaiknya dan siap untuk laga besok.

”Estevao dipastikan absen, yang sangat disayangkan dan kami sedang melakukan tes lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah cederanya,” ujar pelatih asal Inggris tersebut.

”Enzo baik-baik saja, dia siap bermain. Selain itu, kami tidak memiliki berita baru lainnya untuk dilaporkan. Semua orang baik-baik saja, meskipun waktu antara pertandingan hari Sabtu dan besok sangat singkat,” lanjut Liam Rosenior.

Hasil buruk sedang dialami Chelsea yang sudah menelan empat kekalahan beruntun sejak melawan Newcastle United. Hal itu membuat posisi mereka bertengger di tempat keenam dan tertinggal poin cukup jauh dari tim lima besar yang bakal lolos ke Liga Champions musim depan.

Untuk laga besok, berikut prediksi susunan pemain dari Chelsea dan Brighton yang dilansir dari laman Fotmob.

Brighton (4-2-3-1)

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Pekan 34 Liga Inggris: Perebutan Tempat Pertama - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal Pekan 34 Liga Inggris: Perebutan Tempat Pertama

21 April 2026, 13.26 WIB

Bukan Viktor Gyokeres, Arsenal Disebut Harusnya Rekrut Striker Ini untuk Kunci Gelar Liga Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Bukan Viktor Gyokeres, Arsenal Disebut Harusnya Rekrut Striker Ini untuk Kunci Gelar Liga Inggris

20 April 2026, 21.20 WIB

Klasemen Liga Inggris: Arsenal Masih di Puncak, Manchester City Tipiskan Jarak Jadi 3 Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Klasemen Liga Inggris: Arsenal Masih di Puncak, Manchester City Tipiskan Jarak Jadi 3 Poin

20 April 2026, 13.17 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore