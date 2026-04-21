Prediksi Susunan Pemain Brighton vs Chelsea: Liam Rosenior Siap Mainkan Joao Pedro

Pelatih Chelsea Liam Rosenior. (Dok. Chelsea)
JawaPos.com–Liam Rosenior bakal kembali membawa Joao Pedro di laga Chelsea melawan Brighton di Liga Inggris pekan ke-34. Laga tersebut bakal dimainkan di American Express Stadium, Rabu (22/4) pukul 02.00 WIB.
Joao Pedro yang sebelumnya absen saat menghadapi Manchester United sudah kembali mengikuti sesi latihan. Pemain timnas Brasil tersebut sempat mengalami gangguan pada pahanya.
”Dia sudah berada di lapangan hari ini (kemarin), dan kami akan mengambil keputusan tentang dia besok pagi (hari ini). Itu kabar yang sangat positif bagi kami karena dia akan kembali lebih cepat dari yang diperkirakan,” kata Liam Rosenior saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Chelsea, Selasa (21/4).
Estevao Willian dipastikan menjadi satu-satunya pemain yang absen di laga besok setelah hanya bermain 16 menit melawan Manchester United. Selain itu, Enzo Fernandez masih dalam kondisi terbaiknya dan siap untuk laga besok.
”Estevao dipastikan absen, yang sangat disayangkan dan kami sedang melakukan tes lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah cederanya,” ujar pelatih asal Inggris tersebut.
”Enzo baik-baik saja, dia siap bermain. Selain itu, kami tidak memiliki berita baru lainnya untuk dilaporkan. Semua orang baik-baik saja, meskipun waktu antara pertandingan hari Sabtu dan besok sangat singkat,” lanjut Liam Rosenior.
Hasil buruk sedang dialami Chelsea yang sudah menelan empat kekalahan beruntun sejak melawan Newcastle United. Hal itu membuat posisi mereka bertengger di tempat keenam dan tertinggal poin cukup jauh dari tim lima besar yang bakal lolos ke Liga Champions musim depan.
Untuk laga besok, berikut prediksi susunan pemain dari Chelsea dan Brighton yang dilansir dari laman Fotmob.
Brighton (4-2-3-1)
