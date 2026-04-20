Gary Neville Soroti Keterlambatan Gabriel saat Arsenal Kebobolan Gol Cepat dari Manchester City

Manchester City menang atas Arsenal, Gary Neville kritik Gabriel. (ig @_gabrielmagalhaes)
JawaPos.com–Pertandingan panas antara Manchester City dan Arsenal kembali menyisakan bahan perbincangan. Terutama soal gol pembuka yang datang terlalu cepat.
Gary Neville pun tak ragu menunjuk satu momen krusial yang menurut dia bisa dihindari yakni keterlambatan pemain Arsenal Gabriel dalam menghentikan Rayan Cherki. Gol dari pemain Manchester City asal Prancis itu hadir hanya dalam 16 menit pertama.
Meski Arsenal sempat merespons cepat dengan gol penyeimbang dua menit berselang, tetap saja kebobolan lebih dulu dari tim sekelas Manchester City bukan skenario ideal.
Manchester City sekali lagi menunjukkan mentalitas juara mereka. Setelah unggul, mereka tahu betul bagaimana mengontrol permainan. Arsenal, di sisi lain, harus kembali menghadapi kenyataan pahit tertinggal lebih dulu membuat mereka terus berada dalam tekanan.
Situasi semakin sulit ketika mereka kembali kebobolan di fase akhir pertandingan. Pada akhirnya, City keluar sebagai pemenang, sementara Arsenal harus menelan kekecewaan. Bukan hanya karena hasil akhir, tapi juga peluang yang gagal dimaksimalkan.
Namun, sorotan tidak berhenti di situ. Banyak yang menilai bahwa gol-gol yang bersarang ke gawang Arsenal sebenarnya bisa dicegah, terutama dengan respons defensif yang lebih sigap.
Baca Juga:Manchester City vs Arsenal: Alasan Gabriel Tak Dapat Kartu Merah usai Insiden dengan Haaland
Melansir Just Arsenal, Gary Neville secara spesifik mengkritik peran Gabriel dalam gol pertama tersebut. Menurut dia, momen bola liar di area berbahaya seharusnya bisa diantisipasi dengan lebih baik.
”Arsenal terkejut oleh momen yang benar-benar berkelas. City baru saja memenangkan bola kedua dan saya pikir Gabriel seharusnya bisa bergerak lebih cepat, saya pikir dia seharusnya bisa menjangkau bola lebih cepat,” ujar Gary Neville.
”Begitu dia tidak melakukannya, dia kembali ke posisinya sendiri dan itu hampir seperti pemain lapangan di tepi batas lapangan dalam kriket, cara Gabriel mencoba untuk menghentikannya. Itu tidak akan cukup,” imbuh dia.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik