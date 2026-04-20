Gary Neville Soroti Keterlambatan Gabriel saat Arsenal Kebobolan Gol Cepat dari Manchester City

JawaPos.com–Pertandingan panas antara Manchester City dan Arsenal kembali menyisakan bahan perbincangan. Terutama soal gol pembuka yang datang terlalu cepat.

Gary Neville pun tak ragu menunjuk satu momen krusial yang menurut dia bisa dihindari yakni keterlambatan pemain Arsenal Gabriel dalam menghentikan Rayan Cherki. Gol dari pemain Manchester City asal Prancis itu hadir hanya dalam 16 menit pertama.

Meski Arsenal sempat merespons cepat dengan gol penyeimbang dua menit berselang, tetap saja kebobolan lebih dulu dari tim sekelas Manchester City bukan skenario ideal.

Gol Cepat yang Mengubah Ritme Laga Manchester City sekali lagi menunjukkan mentalitas juara mereka. Setelah unggul, mereka tahu betul bagaimana mengontrol permainan. Arsenal, di sisi lain, harus kembali menghadapi kenyataan pahit tertinggal lebih dulu membuat mereka terus berada dalam tekanan.

Situasi semakin sulit ketika mereka kembali kebobolan di fase akhir pertandingan. Pada akhirnya, City keluar sebagai pemenang, sementara Arsenal harus menelan kekecewaan. Bukan hanya karena hasil akhir, tapi juga peluang yang gagal dimaksimalkan.

Namun, sorotan tidak berhenti di situ. Banyak yang menilai bahwa gol-gol yang bersarang ke gawang Arsenal sebenarnya bisa dicegah, terutama dengan respons defensif yang lebih sigap.

Neville: Gabriel Harus Lebih Cepat Melansir Just Arsenal, Gary Neville secara spesifik mengkritik peran Gabriel dalam gol pertama tersebut. Menurut dia, momen bola liar di area berbahaya seharusnya bisa diantisipasi dengan lebih baik.

”Arsenal terkejut oleh momen yang benar-benar berkelas. City baru saja memenangkan bola kedua dan saya pikir Gabriel seharusnya bisa bergerak lebih cepat, saya pikir dia seharusnya bisa menjangkau bola lebih cepat,” ujar Gary Neville.