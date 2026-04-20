Gary Neville Sebut Arsenal Kehilangan Sosok Penting Saat Kalah dari Manchester City

Gary Neville soroti peran Jurrien Timber yang hilang saat Arsenal kalah dari Manchester City. (ig @jurrientimber)
JawaPos.com–Kekalahan Arsenal dari Manchester City kembali membuka ruang evaluasi. Gary Neville punya pandangan yang cukup spesifik.
Menurut dia, ada dua hal besar yang hilang dari permainan The Gunners Arsenal di laga kontra Manchester City tersebut. Bukan soal semangat atau kualitas dasar, tapi lebih ke detail peran pemain, terutama di sektor sayap.
Garry Neville secara terang-terangan menyebut bahwa Arsenal sangat merindukan kehadiran Jurrien Timber. Bukan hanya sebagai bek, tapi sebagai penghubung permainan.
Melansir Metro, menurut Garry Neville, Timber punya kemampuan yang tidak dimiliki pemain lain di posisi tersebut. Khususnya dalam membantu transisi dari belakang ke depan.
”Jadi menurut saya mereka menjalankan tugasnya dengan sangat baik, kedua bek sayap Arsenal, tetapi Anda kehilangan banyak hal ketika kehilangan Timber, Anda kehilangan banyak hal. Dia adalah pemain yang sangat kuat dalam menyerang, dia mampu menghubungkan permainan dengan sangat baik,” ujar Garry Neville.
Dalam sistem permainan Arsenal, peran bek sayap memang krusial. Mereka bukan cuma bertahan, tapi juga jadi jalur utama untuk membangun serangan. Dan di sinilah absennya Timber terasa signifikan.
Neville juga menyoroti peran Piero Hincapie dan Cristhian Mosquera. Dia mengakui keduanya tampil disiplin secara defensif, tapi kontribusi mereka saat menyerang dinilai kurang maksimal.
”Arsenal sangat terhambat bek sayap mereka. Menurut saya, mereka sebenarnya bermain bagus, Hincapie dan Mosquera, mereka benar-benar fokus pada tugas mereka, tetapi mereka terbatas dalam penguasaan bola,” terang Garry Neville.
Masalahnya bukan pada kerja keras, tapi pada kualitas teknis saat menguasai bola dan mengalirkannya ke lini depan. Dalam laga sebesar ini, itu jadi pembeda besar.
