Bukan Viktor Gyokeres, Arsenal Disebut Harusnya Rekrut Striker Ini untuk Kunci Gelar Liga Inggris

Arsenal disebut bisa juara Liga Premier jika memilih Patrik Schick daripada Viktor Gyokeres. (ig @p_schicky)
JawaPos.com–Perdebatan soal striker Arsenal belum juga reda. Meski Viktor Gyokeres datang dengan ekspektasi besar, performanya masih memicu tanda tanya. Kini, mantan pemain Liverpool Vladimir Smicer ikut angkat suara dan opini tajam.
Melansir Metro, menurut Smicer, Arsenal mungkin sudah mengangkat trofi Premier League jika mereka memilih striker lain. Gyokeres menjalani musim debut yang naik-turun setelah didatangkan dengan banderol £64 juta.
Dia mencetak 17 gol di semua kompetisi, tapi sempat membuat khawatir ketika hanya mengoleksi lima gol liga dalam enam bulan pertama musim ini. Performa sang striker memang membaik sejak Januari, dengan tambahan 14 gol untuk klub dan tim nasional. Namun, keraguan soal konsistensinya sebagai ujung tombak utama masih belum sepenuhnya hilang.
Di tengah perdebatan itu, Smicer justru menunjuk nama lain, Patrik Schick. Striker Bayer Leverkusen tersebut dianggap punya profil yang lebih klasik dan efektif untuk tim seperti Arsenal.
”Patrik Schick adalah pencetak gol klasik. Di dalam kotak penalti, dia sangat, sangat cerdas dan dia bisa mencetak gol dari semua sudut,” ujar Smicer.
“Kaki kirinya benar-benar bagus. Sayangnya, dia sering mengalami cedera otot. Jika Schick bergabung dengan Arsenal alih-alih Viktor Gyokeres, saya rasa mereka mungkin sudah memenangkan gelar Liga Premier,” imbuh dia.
”Dengan peluang yang sama, dia pasti akan mencetak lebih banyak gol. Saya yakin akan hal itu karena dia adalah penyerang yang jauh lebih baik. Saya masih ingin melihatnya bermain di Premier League,” terang Smicer.
Pernyataan itu jelas memancing perdebatan. Apalagi, rekam jejak Schick memang cukup solid, 97 gol dalam 203 laga bersama Bayer Leverkusen, ditambah kontribusi penting di level internasional bersama Republik Ceko.
Schick bukan hanya soal statistik. Banyak yang masih ingat gol spektakulernya dari tengah lapangan di Euro 2020, momen yang langsung mengangkat namanya ke level global. Itu jadi bukti bahwa dia bukan sekadar finisher biasa.
